В январе в России резко выросла инфляция. Виновато повышение НДС

В январе 2019 года потребительские цены в России выросли на 1% по сравнению с декабрем, следует из материалов Росстата. В годовом выражении (по сравнению с январем 2018 года) уровень инфляции достиг 5%.

В первый месяц нового года рост цен резко ускорился. Для сравнения: в январе 2018-го инфляция составила в месячном выражении — 0,3%, в годовом – 2,2%.

Продукты питания в январе 2019 года обошлись россиянам на 5,5% дороже, чем годом ранее. Сильнее всего увеличились цены на фрукты и овощи (особенно на помидоры, капусту и огурцы), яйца и сахар.

Стоимость непродовольственных товаров выросла на 4,5%.Существенный рост показали цены на табак и лекарства. Топливо в январе подорожало на 0,8%, за год – на 10%.

Главным источником ускорения инфляции стало повышение НДС, считают в Росстате. С 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость выросли с 18 до 20%.