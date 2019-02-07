Полковник Квачков, обвинявшийся в покушении на Чубайса, выходит на свободу. Ему помогла декриминализация «экстремистской статьи»

Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил от наказания Владимира Квачкова в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК (возбуждение ненависти или вражды). Об этом 7 февраля пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Квачкова Андрея Виканова.

Он уточнил, что суд удовлетворил ходатайство защиты о пересмотре приговора, прокуратура поддержала просьбу адвоката. По словам Виканова, выйти на свободу Квачков может 19 февраля. Десять дней после решения суда будут 17-го числа, однако это выходной.

Напомним, Владимир Квачков был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили в 2013-м к восьми годам колонии строгого режима. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан.

В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения.