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Город
07.02.2019 11:12
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В петербургскую программу капремонта включили 25 км дорог, всего работы проведут по 22 адресам

Адресную программу капитального ремонта дорог на 2019 год стоимостью 1,2 млрд рублей утвердил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Она затронет дороги протяженностью 24,57 км и площадью почти 270 тысяч квадратных метров. 

Как сообщает КРТИ 7 ферваля, продолжится ремонт Ярославского пр., ул. Салова от Софийской ул. до Волковского пр., Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы, Складской ул., Парашютной ул. (этап 1) и Среднеохинского пр. от Красногвардейской пл. до Крюковой ул. (трамвайные пути).  

Завершить работы планируется по таким адресам, как пр. Стачек от пр. Маршала Жукова до ул. Лени Голикова, Нейшлотский пер., Барклаевская ул., ул. Турку (этап 1), ул. Осипенко (этап 1), пр. Авиаконструкторов от ул. Ильюшина до ул. Шаврова (трамвайные пути). Отремонтируют несколько участков для остановок общественного транспорта во Фрунзенском и Кировском районах.

Начнут работы на 7 новых адресах, среди которых Индустриальный пр. (напротив д. 40), шоссе Революции, Рощинская ул. от Ялтинской ул. до линии Варшавской железной дороги, Корабельная ул., ул. Профессора Попова. Кроме того, переложат инженерные сети, поставят светофор и островок безопасности на перекрестке Петергофского шоссе и пр. Буденного. 

В прошлом году по программе капремонта было завершено 7 объектов на 12,1 км, общая стоимость составляла 1,23 млрд рублей. 

Ранее «Фонтанка» подробно изучала адресную программу по ремонту дорог в различных районах города. Она включает 131 км дорожного полотна, расходы составляют 5 млрд.

 

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