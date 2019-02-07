Центр Петербурга продолжат убирать от залежей снега. На пяти улицах эвакуаторы будут работать всю ночь

В центре Петербурга ограничат движение в ночь на 8 февраля, чтобы убрать снег. Водителей просят не оставлять автомобили на пяти новых адресах. Но и из вчерашних 4-х не убрали две – "будут продолжены работы по вывозу и уборке снега на Захарьевской улице и Фурштадтской улице", – сообщает ГИБДД.

«С 21.00 7 февраля до 7.00 8 февраля ГИБДД ограничит движение на улице Чехова, в Басковом переулке – от улицы Короленко до Радищева, га Преображенской площади, улице Рылеева и в Манежном переулке. Это делается для того, чтобы дорожники ГУДП «Центр» могли комплексно очистить проезжую часть и тротуары и вывезти снег», – рассказали 7 февраля в комитете по благоустройству.

Водителей просят не оставлять свои транспортные средства на этих улицах уже после 21 часа, так как их просто эвакуируют на соседние улицы. Найти свой автомобиль после ночной уборки можно будет по телефону диспетчерской службы ГУП «Центр экономической безопасности» 680-33-33.

С понедельника в Петербурге действует особый регламент уборки. К водителям города обратился начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Алексей Семенов предупредил автовладельцев, которые любят бросать свои машины в неположенных местах, об эвакуации и штрафах.

В ночь на 7 февраля подобную практику перекрытия улиц для борьбы с последствиями снегопада опробовали на Захарьевской, Фурштатской и улице Чайковского, а также на участках от Литейного проспекта до Гагаринской и Таврической, от Кирочной до Суворовского проспекта.