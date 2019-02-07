Собаки, а не еда. В Минобороны считают источником эхинококкоза у суворовцев в Ульяновске животных

Собак, а не столовую назвали вероятным источником заражения эхинококкозом курсантов Ульяновского суворовского училища в Минобороны. По словам начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина, к такому выводу пришла комиссия по расследованию причин вспышки.

«Источником заражения являются инфицированные собаки», – цитируют Тришкина 7 февраля «Известия».

Военный медик заявляет, что следов ленточных червей не нашли ни у одного работника столовой. Поэтому подозрение пало на собак, поскольку эти животные являются основными переносчиками эхинококков. Яйца и личинки паразитов могли попасть на шерсть четвероногого, находившегося на зараженной территории или пившего воду из водоема. Впрочем, расследование официально еще не завершено.

По данным издания, на сегодняшний день диагноз подтвердился уже у 31 суворовца (ранее «Фонтанка» рассказывала о 26). Обследование юношей и их педагогов продолжается.

Напомним, о вспышке в Суворовском училище СМИ стало известно 4 февраля. Сами дети жаловались на некачественное питание.

Эхинококкоз — серьезное заболевание, требующее длительного лечения.