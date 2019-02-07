Квартиры комфорт-класса в Невском районе от 3,2 млн руб.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

«Петербургская Недвижимость» выпустила в продажу пул квартир в жилом комплексе «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская». Стоимость новых лотов начинается от 3,2 млн руб.

В продажу вышли студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, в том числе евроформата с просторными кухнями-гостиными, а также варианты High-Flat с высокими потолками и увеличенными оконными проемами.

Жилой комплекс «Стрижи в Невском» от Setl City строится прямо напротив парка имени Бабушкина. До станции метро «Ломоносовская» не более 10 минут ходьбы, а до набережной Невы около 7 минут. Благодаря оригинальной ступенчатой архитектуре из окон квартир верхних этажей откроется панорама Невы, вид на разводной Володарский мост и парк.

Первые этажи займут коммерческие помещения, в которых впоследствии откроются кафе, пекарни и продуктовые магазины. На территории комплекса запланирован детский сад.

Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой. Дополнительно в «Петербургской Недвижимости» можно заказать услугу меблировки и не тратить время на ремонт и обустройство дома.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi