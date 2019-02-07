Театр Эстрады начинает показы детских спектаклей с сурдопереводом

В Театре Эстрады им. А.И.Райкина стартует проект «Театр без границ». Первая часть большого цикла – это регулярные показы детских спектаклей с участием высокопрофессионального сурдопереводчика. Спектакли будут проходить дважды в месяц по выходным. Первый состоится уже в ближайшее воскресенье – 10 февраля.

«В декабре 2018 года Театр Эстрады включился во всероссийскую акцию, призванную добиться для всех людей равноправного участия в культурной жизни и сделать учреждения культуры стопроцентно доступной средой. Эксперимент прошел успешно. И вот теперь – первым среди государственных театров Петербурга и российских эстрадных театров – Театр Эстрады начинает постоянный цикл для глухих и слабослышащих детей и их родителей», – сообщили в пресс-службе театра.

Первый спектакль пройдёт 10 февраля. Зрители смогут увидеть музыкальную постановку «Золушка». В театре отметили, что именно эту сказку больше всего хотели увидеть глухие и слабослышащие дети, побывавшие в театре в декабре.

«Белые перчатки сурдопереводчика снова наденет Оксана Буцук. А в зрительном зале, наряду с обычной аудиторией, будут ученики специализированных школ. Таким образом, в пространстве театра возникнет атмосфера человеческой общности», – рассказали в театре Эстрады.

Места для зрителей с особыми потребностями будут выделены в секторе, из которого хорошо виден не только спектакль, но и сурдопереводчик.

Следующим спектаклем в рамках проекта станет «Рикки-Тикки-Тави». Его покажут 24 февраля.

Все, кто желает попасть на такие показы, могут обратиться в театр:

позвонить по телефону 314-66-61 и рассказать о своих пожеланиях кассиру;

написать на электронную почту info@estrada.spb.ru;

найти особым образом обозначенные места на сайте театра (первые ряды справа).

Также в театре планируют проводить экскурсии для детей с ограничениями по здоровью и организовать на постоянной основе места для тех, кто передвигается на колясках.