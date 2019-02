Первый финский спутник сгорел по дороге домой

Первый запущенный Финляндией спутник "Аалто-2" в ночь на 7 февраля был уничтожен после завершения своей миссии. Об этом сообщил в своем твиттере профессор Яан Пракс, курировавший спутник.

По данным Пракса, спутник весом два килограмма сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы Земли. Последнюю вспышку, похожую на падение метеора, могли видеть жители Северной Америки.

@AaltoUniversity #Aalto2 satellite entered the atmosphere around this moment over North America. The satellite was a younger brother of @AaltoOne satellite, and got to space first. Lifetime of the satellite was short, but the mission main goal, education, was fully achieved! pic.twitter.com/KunMjnK9ZF