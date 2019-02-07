Первый финский спутник сгорел по дороге домой
Первый запущенный Финляндией спутник "Аалто-2" в ночь на 7 февраля был уничтожен после завершения своей миссии. Об этом сообщил в своем твиттере профессор Яан Пракс, курировавший спутник.
По данным Пракса, спутник весом два килограмма сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы Земли. Последнюю вспышку, похожую на падение метеора, могли видеть жители Северной Америки.
@AaltoUniversity #Aalto2 satellite entered the atmosphere around this moment over North America. The satellite was a younger brother of @AaltoOne satellite, and got to space first. Lifetime of the satellite was short, but the mission main goal, education, was fully achieved! pic.twitter.com/KunMjnK9ZF— Jaan Praks (@JaanPraks) 6 февраля 2019 г.
Approximate area where Aalto-2 last flash should occur.@cleanorbits @AaltoUniversity pic.twitter.com/puoLvyfXqy— Jaan Praks (@JaanPraks) 6 февраля 2019 г.
"Аалто-2" был запущен весной 2017 года – его выпустили вместе с другими сателлитами с Международной космической станции. В космосе он занимался наблюдением за заряженными частицами в термосфере на высоте около 100 – 500 км. Миссия длилась 531 день.
Справка:
Над программой финского спутника пять лет работала команда студентов университета Аалто, в честь которого и была названа разработка. Возглавляет группу профессор Яан Пракс, который ранее работал над космической программой Эстонии. Спутник "Аалто-2" опередил своего предшественника "Аалто-1" и попал во внеземное пространство первым, зато "Аалто-1" первым сделал фото из космоса.
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