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Происшествия
07.02.2019 10:44
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The Telegraph: Третий вероятный отравитель Скрипалей задержался в Великобритании. «Фонтанка» рассказала о нем в прошлом году

Вероятный подельник подозреваемых в покушении на Скрипалей по непонятной причине задержался в Великобритании на некоторое время.

«Третий российский агент, замешанный в нападении в Солсбери, не стал покидать Великобританию согласно плану. Это увеличивает вероятность того, что он останется в стране», – сообщило в ночь на 7 февраля издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Британские журналисты полагают, что предполагаемый российский разведчик действовал под вымышленным именем Сергей Федотов. На то, что это псевдоним, по мнению издания, указывает и то, что в Лондон он прилетел по паспорту, номер которого всего на несколько цифр отличатся от документов других фигурантов дела Скрипаля. В страну вся группа прибыла в один день, и улететь они должны были тоже все вместе, однако в последний момент Федотов отказался от полета.

В чем заключалась роль «третьего хитмена», не сообщается, однако, скорее всего, он мог помогать работать на территории Британии, пишут журналисты. Также до сих пор неясно, почему он отказался возвращаться в Россию.

«Фонтанка» обнаружила Федотова еще в октябре прошлого года, обратив внимание на то, что мужчина практически с идентичными паспортными данными летал с Петровым в Чехию, где, как сообщали СМИ, они могли следить за Скрипалем. Британская полиция также раньше намекала на существование третьего подозреваемого, предпочитая не называть его имя.

По информации «Фонтанки», Сергей Федотов подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств.

В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков.

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