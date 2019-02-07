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Задержан проректор петербургского вуза, студента которого убила ледяная глыба. Ему предъявляют обвинение по двум статьям

Город
07.02.2019 10:42
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Минус на плюс. В Петербург идёт потепление, которое вызовет таяние скопившегося снега и льда

Петербург ожидает неделя тепла. Есть риск, что кучи снега, всё ещё не убранные с улиц, превратятся в реки, так как ливнёвки забиты льдом. Впрочем, в комитете по благоустройству «Фонтанку» заверили, что патрубки будут прочищать и греть специальные бригады. 

Оставшиеся дни недели обещают стать самыми тёплыми в феврале. По информации Северо-Западного гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье воздух в дневные часы будет прогреваться в городе на Неве до 3 градусов со знаком плюс. Также возможен дождь. Всё это не может не привести к таянию снега, коего на улицах города ещё предостаточно.

Городские ливнёвки забиты льдом, и это дополнительный повод для беспокойства, так как растаявшему снегу будет просто некуда деться. Впрочем, в комитете по благоустройству заявляют, что город не утонет. Как рассказали «Фонтанке» 7 января в пресс-службе, к потеплению будут сформированы спецбригады, которые займутся расчисткой патрубков ливнёвок. В особо сложных случаях будут задействованы парогенераторы.

 

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