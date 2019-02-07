Кусок разорвавшегося колеса Audi Q7 выбил окно в квартире на Маршала Жукова. Резина долетела до шестого этажа

Курьёзная история произошла ранним утром 7 февраля в Красносельском районе Петербурга. В окно квартиры на шестом этаже дома №41 по проспекту Маршала Жукова прилетел кусок покрышки.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями люксовой иномарки Audi Q7, рядом с которой собрались полицейские автомобили. Комментаторы припомнили бренд «Бандитский Петербург» и предположили, что во дворе на Маршала Жукова окончилась погоня за преступником. На деле всё оказалось куда интереснее.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 6 утра водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал. (История типична для снежного февраля в Северной столице.) Автовладелец так яростно выжимал педаль газа, что у его «ласточки» взорвалось левое заднее колесо, а ошмётки от покрышки долетели аж до 6-го этажа и разбили окно в одной из квартир. В пресс-службе ведомства уточнили, что собственники жилья отказались от разбирательства, так как владелец дорогой иномарки пообещал восстановить последствия утреннего ЧП.