«Никаких игр». Спецпредставитель Госдепа потребовал от Киева пустить российских наблюдателей на выборы

Российские наблюдатели в составе миссии ОБСЕ должны присутствовать на президентских выборах на Украине. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ответ на обещания президента страны Петра Порошенко не пускать россиян через границу.

«Это нормально, если российские наблюдатели поедут на выборы на Украину, но под началом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам. В противном случае у граждан «будут основания поставить выборы под сомнение», – написал он в Twitter 7 февраля.

Верховная рада Украины уже инициировала законопроект о запрете российским наблюдателям участвовать в международных миссиях на выборах президента страны. Украинский президент Петр Порошенко также пообещал, что наблюдателей из России не допустят на выборы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным на 7 февраля зарегистрировано 34 кандидата.