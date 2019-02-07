В Японии впервые не стали использовать фразу «незаконная оккупация Курильских островов»

Правительство Японии впервые не стало использовать фразу о «незаконной оккупации» островов Россией на национальной конференции по возвращению «северных территорий» (так в Японии называют Курильские острова). Об этом 7 февраля сообщает агентство Kyodo.

Решение отказаться от подобной формулировки, по данным агентства, связано с прогрессом в переговорах о заключении мирного договора двумя странами. Это подтвердил японский премьер-министр Синдзо Абэ, который присутствовал на конференции.

В то же время на конференции правительство отметило, что четыре острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – являются «неотъемлемой частью территории» Японии.

Из-за споров о принадлежности Курильских островов Россия и Япония так и не заключили мирный договор, ограничившись Советско-японской декларацией 1956 года. Последние переговоры с участием президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ прошли в Москве 22 января. Стороны договорились продолжить диалог на уровне министров иностранных дел.