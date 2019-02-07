В Петербурге обысками собрали 10 менеджеров банка «Советский». После допросов член правления Ласкин задержан, ему вменили 2 млрд

По очередному делу, связанному с исчезновением денег из банка «Советский», экономическая полиция и Федеральная служба безопасности провели серию обысков в Петербурге, Москве и Севастополе. Допрошены более десяти человек, по мнению следствия участвующих в выводе средств из финансово-кредитной организации. Организатором назван в прошлом член правления банка Кирилл Ласкин. «Фонтанка» узнала о предъявляемой ему схеме и напоминает историю этого банкротства.

По информации «Фонтанки», 6 января Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержало на двое суток бывшего члена правления банка «Советский», 47-летнего петербуржца Кирилла Ласкина. Этому предшествовали обыски не только у него в загородном доме в Парголово и в фирме «Коллектор 19», где он является совладельцем, но и по адресам других фигурантов в Петербурге, Москве и Севастополе.

По данным «Фонтанки», сопровождают следствие оперативники «банковского» отдела управления экономической безопасности ГУ МВД и «банковского» отдела Службы экономической безопасности регионального УФСБ.

Как стало известно нашему изданию, в уголовном деле исследуется эпизод сентября 2014 года, когда еще Центробанк не обнаружил в «Советском» признаки неустойчивого финансового положения. Если коротко, то сегодня следствие вменяет сговор между бывшим председателем правления банка Карповым и членом правления Ласкиным, в результате которого ЗАО «Банк "Советский"» переуступил права требования на кредиты подконтрольному банку ООО «Коллектор 19» (совладелец тот же Ласкин). Из «Коллектора 19» сумма постепенно переводилась на другие коммерческие компании. Таким образом, из банка были выведены более 2 млрд рублей. Все же, по словам нашего собеседника, «эта сумма похищена намного раньше, а после они уже юридически прикрыли дыру».

По информации «Фонтанки», в четверг, 7 февраля, следствие выйдет в Выборгский районный суд Петербурга с ходатайством об аресте Ласкина.

Как прокомментировали «Фонтанке» в полицейском главке, «Ласкин опытный и, разумеется, ожидал появления уголовного дела в отношении себя, но он, похоже, долго выбирал – скрываться ли ему за границей».

Что касается остальных двенадцати потревоженных, то они находятся в статусе свидетелей.

Банк «Советский» был создан в 1990 году. В октябре 2015 года регулятор из-за признаков неустойчивого финансового положения принял решение ввести в банке временную администрацию. На первоначальном этапе финансовым оздоровлением занялась «дочка» АСВ — банк «Российский капитал».

В марте 2016 года санатором назначили Татфондбанк. Однако через год и сам он столкнулся с финансовыми проблемами и потерял лицензию. При этом после краха Татфондбанка дыра в капитале «Советского» выросла с 7,5 млрд до 35 млрд рублей. По информации СМИ, это было связано с тем, что около 28 млрд рублей активов «Советского» приходилось на кредиты Татфондбанку и вложения в его облигации.

В результате функция временной администрации по управлению банком «Советский» была вновь возложена на АСВ. В июле 2018 года регулятор отозвал лицензию у банка «Советский» https://www.fontanka.ru/2018/07/03/039/ , а уже в августе Арбитражный суд Петербурга признал кредитную организацию банкротом.

С момента оздоровления «Советского», которое началось в 2015 году, банк начал обрастать уголовными делами. По подозрению в хищениях и выдаче фиктивных кредитов были задержаны несколько топ-менеджеров, среди них – Андрей Карпов, Владимир Антонов и Тамара Чернышова.

По версии следствия, в октябре 2015 года топ-менеджмент «Советского», зная о скором приходе временной администрации, санкционировал выдачу невозвратного кредита в 150 млн рублей фиктивной компании. Летом 2018 года еще один топ-менеджер «Советского» – Станислав Митрушин – получил обвинение в мошенничестве, международный розыск и заочный арест.

На данный момент в Следственном департаменте МВД России и Главном следственном управлении ГУ МВД расследуются шесть уголовных дел, включая последнее, о котором 7 февраля сообщила «Фонтанка».