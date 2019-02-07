Разбившийся на Северном заводе мужчина занимался отделкой у арендатора

Разбившийся на Ленинградском Северном заводе мужчина надстраивал второй этаж. Работы велись подрядной организацией ООО «Стандарт – 10».

Ранее «Фонтанка» писала, что днём 6 февраля на территории Северного завода на Коломяжском проспекте насмерть разбился рабочий. Как стало известно нашему изданию, он трудился на подрядную организацию ООО «Стандарт – 10», которая по договору надстраивала второй этаж в одном из цехов, арендуемых ООО «Техномех». Погибший, 28-летний гражданин Узбекистана, проводил там отделочные работы. Он не удержался и упал с высоты трёх метров.