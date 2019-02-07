Петербуржец заказывал охолощенное оружие, переделывал его в боевое и продавал через Интернет

Полиция задержала петербуржца в отделении Почты России. 55-летний мужчина получил в посылке ствол от пистолета, чтобы дома сделать боевое оружие и продать его через Интернет.

Жителя Курортного района 5 февраля навестили люди в форме. Правоохранители пришли не в квартиру к петербуржцу, а в сестрорецкое отделение Почты России, где тот получал посылку. Там стражи правопорядка заставили мужчину вывернуть карманы и обнаружили в куртке ствол от неустановленного пистолета, основную часть огнестрельного оружия. 55-летний уроженец Ленинграда мгновенно стал фигурантом уголовного дела по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей). Примечательно, что отделение почты, где произошло задержание, находится на улице Токарева, русского конструктора, который работал на Сестрорецком оружейном заводе до революции.

Полиции удалось выяснить, что «мастер» не первый раз приобретает по почте охолощенное огнестрельное оружие и детали к нему. В домашних условиях он делал пистолеты боевыми, а затем продавал их через Интернет. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить остальные звенья этой цепи, в том числе покупателей самопала.