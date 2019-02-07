Минпромторг сообщил результаты проверки бензина на частных и сетевых АЗС. В семи случаях и 60 продавали фальсификат

Роскачество и Минпромторг исследовали качество бензина на сетевых и частных заправках Ставропольского края. В семи случаях из 60 автомобилистам предлагали фальсифицированное топливо, причем большинство нарушений нашли у частников.

Контрольные закупки проводили в 2018 году на 26 сетевых и 34 частных заправках региона, сообщили 7 февраля РБК в пресс-службе Минпромторга. Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности.

Наибольшее число вопросов вызвал бензин с частных заправок, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Исследование показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, но уступает по качеству бензину крупных автозаправочных станций. Информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который уже начал соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей мер административного воздействия, вплоть до наложения оборотных штрафов», — отметил он.

Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 автозаправок не смогли предъявить копию паспорта топлива, то есть подтвердить качество купленного бензина. Чаще всего этим грешили именно заправки индивидуальных предпринимателей. Там, где копии паспортов нашлись, треть документов оказалась прсрочена.

В Росстандарте добавили, что доля нарушений физико-химических характеристик топлива на сетевых АЗС составила порядка 3,5%, на независимых несетевых — 22%. По итогам года, количество таких нарушений снизилось на 9 процентов, что связывают с внедрением новых механизмов надзора на рынке.

По данным Росстата, в 2018 году бензин в России по итогам 2018 года подорожал на 9,4%. Наиболее стремительно цены на топливо росли весной.