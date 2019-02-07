Швеция считает, что Россия готовится к масштабной войне с противниками «размеров Китая или НАТО»

Армия России готовится к полноценной масштабной войне. Так полагает Шведский институт оборонных исследований (FOI), который по запросу Минобороны Швеции проанализировал учения российских военных. Итоги опубликованы 7 февраля.

Специалисты изучили российские стратегические военные учения последних нет на основе информации из открытых источников. Шведы сделали вывод, что с 2013 года учения стали масштабнее и Россия на высшем государственном уровне контролирует боеготовность армии и ее способность к быстрой мобилизации.

Авторы исследования полагают, что Россия учит военных вести боевые действия «на большей части континента».

«Россия готовится вести растянутые во времени войны против вероятных противников размеров Китая или НАТО», — говорится в докладе.

Минобороны РФ исследование пока не прокомментировало.