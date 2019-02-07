Bloomberg узнал про сомнения Кремля в способности Мадуро удержать власть в Венесуэле

В России начали сомневаться в том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сможет удержать власть в стране. «Катастрофическое состояние экономики» Венесуэлы истощает поддержку Мадуро среди граждан.

Подробности 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники агентства Bloomberg.

Хотя Москва не отказалась от публичной поддержки Мадуро, в Кремле все больше осознают, что «, отмечает агентство. Более того, военные, которые продолжают оставаться на стороне действующего президента, не желают противостоять собственным гражданам и ограничивают способность Мадуро применять силу, добавили источники Bloomberg.

После того, как глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, его официально поддержали США, многие страны Европы и большинство стран Латинской Америки. Однако Россия неоднократно выражала свою поддержку Мадуро и «дружественной Венесуэле», называя действия США вмешательством во внутренние дела другого государства.

При этом, по подсчетам Reuters, Венесуэла суммарно должна России около $17 млрд. Вице-премьер Дмитрий Козак признавал, что работающие в Венесуэле российские компании, в частности «Роснефть», рискуют из-за ситуации в стране.