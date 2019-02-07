30 тысяч за минуту. Военный суд определился с тарифом звонка о бомбе в кронштадтской «учебке»

В Петербурге 224-й гарнизонный военный суд вынес приговор матросу строящегося БДК «Петр Моргунов». Пивной хмель разбудил в нем смекалку, но ее не оценили ни в полиции, ни в военной части.

Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля принесло матросу контрактной службы Роману Черноморцу две новости: он должен государству 30 тысяч рублей и не будет участником морского похода из Калининграда в Североморск. Вступление приговора в силу автоматически лишает его права на военную службу.

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» для Северного флота строит завод «Янтарь». Экипаж для него готовили в Кронштадте – филиале Объединенного учебного центра ВМФ. В ноябре 2018 года все шло к тому, что после новогодних праздников команда справит новоселье и в марте 2019-го «Петр Моргунов» выйдет на ходовые испытания.

Роман Черноморец учился быть на этом корабле электриком. По данным «Фонтанки», его планам помешало желание согреться. Поздним вечером 21 ноября 2018 года в компании сослуживцев он вернулся из увольнения, но дежурный посчитал, что синева не украшает флотского, и не пустил матроса в часть.

Ночь была морозной. Конгломерат холодного и горячительного помог разработать план: сообщение о заминировании создаст суету, под прикрытием которой можно проникнуть в казарму.

Звонок в дежурную службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти был сделан, но греться пришлось в другом месте. Хихикающих матросов полицейские обнаружили в ближайшем к «учебке» сквере. Они попросили выбросить пиво и пройти в отделение для оформления материалов по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Уголовное дело поступило в 224-й гарнизонный суд 15 января. Минимальное наказание по первой части ст. 207 УК РФ начинается от 200 тысяч штрафа, но судья назначил Черноморцу ниже низшего. Великодушие содержится в 67-й статье Уголовного кодекса, которая позволяет учитывать исключительные обстоятельства, «связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления».