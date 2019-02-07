Около полуночи Следственный комитет начал допрашивать проректора петербургского ВУЗа, студента которого убила сосулька

Проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета начали допрашивать в Следственном комитете по Петроградскому району Петербурга около полуночи 6 февраля. Беседу о студенте, погибшем из-за упавшей сосульки, сотрудники ведомства также ведут с двумя петербургскими коммерсантами.

По данным «Фонтанки», помимо уголовного дела по статье 109 УК следственным комитетом принимается решение о возбуждении ещё одного производства. Новое уголовное дело может быть возбуждено по 238 УК (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Собеседники в правоохранительных органах не сообщают «Фонтанке» имя проректора, но логика официального сайта ВУЗа подсказывает, что обязанности, связанные с выбором компаний по очистке кровли, выполняет Сергей Хозин. Он трудится в должности проректора по административно-хозяйственной работе.

Что касается двух бизнесменов, то, по нашим данным, это те коммерсанты, чьи бригады отвечали за уборку крыши. «Фонтанка» подчеркивает, что следственные действия по очевидному происшествию не слишком типичны в столь позднее время. А значит могут привести к предъявлению обвинений ответственным за состояние кровли и, следовательно, за случившуюся трагедию.

23-летний пятикурсник Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб днем 5 февраля н Аптекарском проспекте, когда на него упала глыба льда с крыши ВУЗа. Его друг также получил травму, его госпитализировали в Мариинскую больницу.

После трагедии возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Отец погибшего заявил, что готов простить виновных в плохой уборке кровли и попросил Следственный комитет оставить тело сына нетронутым. В ведомстве продолжают разбираться в случившемся и пока не дают однозначного ответа, возможно ли не проводить вскрытие по желанию ближайших родственников, если смерть молодого человека легла в основу уголовного дела.

После происшествия прокуратура решила проверить крыши всех федеральных учреждений на Петроградской стороне. А в Смольном пообещали проинспектировать вообще все ведомственные здания и федеральные учреждения.