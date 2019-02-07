На антиамериканских учениях в Венесуэле разбился российский вертолет

В Венесуэле в ходе военных учений разбился многоцелевой ударный вертолет Ми-35 российской сборки. Об этом сообщает Venezuela al Dia.

В результате инцидента, случившегося 4 февраля, пострадали пять человек. Они были доставлены в больницу со множественными травмами.

Сколько всего человек находилось на борту — не сообщается. Также не раскрывается причина крушения.

Начавшиеся на прошлой неделе учения призваны отработать способы отражения возможного военного вторжения США в находящуюся в политическом кризисе Боливарианскую Республику.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности отправки в Венесуэлу американских военных. По его словам, использование вооруженных сил в данной ситуации — «это один из вариантов». Лидер Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление Трампа, назвав «безумием» мысли о войне в XXI веке.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января.