Мексика и Уругвай предложили механизм разрешения кризиса в Венесуэле

Министры иностранных дел Уругвая и Мексики Родольфо Нин Новоа и Луис Видегарай, которые примут участие в намеченной на четверг встрече международной контактной группы по Венесуэле, предложили четырёхступенчатый механизм урегулирования кризиса в этой латиноамериканской стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Мексики.

Заседание контактной группы состоится завтра в столице Уругвая Монтевидео.

"Министры иностранных дел Мексики и Уругвая предлагают "механизм Монтевидео" в качестве мирной и демократической альтернативы для Венесуэлы. В случае, если механизм будет принят, он будет состоять из четырех этапов: немедленного запуска диалога, переговорного процесса, выработки соглашения и его реализации", – говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Мексики подчеркнули, что считают диалог единственно возможным путем урегулирования сложившейся ситуации в Венесуэле, который должен протекать при соблюдении норм международного права.

Контактная группа, которая будет координироваться ЕС, создана на 90 дней, чтобы, по замыслу ее инициаторов, "продвигать общее понимание и согласованный подход среди ключевых международных игроков по ситуации в Венесуэле". При этом цель контактной группы не в том, чтобы начать формальный процесс посредничества, а в том, чтобы "поддерживать политическую динамику", отмечала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, которая также намерена присутствовать на заседании. По ее словам, есть задача "способствовать созданию условий, которые нужны для начала процесса, который бы позволил Венесуэле определить свое будущее путем новых выборов".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро.