Около здания Центробанка Нидерландов произошла перестрелка

Перестрелка с участием полиции произошла вечером 6 февраля в Амстердаме на улице, находящейся неподалеку от здания Центрального банка Нидерландов. Об этом сообщил телеканал AT5.

По его данным, во время инцидента было сделано около 20 выстрелов, полицейские попали в мужчину. По словам очевидцев, он скончался, однако полиция эту информацию не подтверждает. Не уточняется, является ли он предполагаемым злоумышленником.

Правоохранительные органы оцепили место происшествия.