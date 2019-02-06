Суд не дал примириться главному медику УФСИН Петербурга с обидчиками. Дело об избиении прутьями рассмотрят в особом порядке

Начальник медико-санитарной части УФСИН Петербурга и Ленобласти Бадрудин Дамаданов заявил ходатайство о примирении с предполагаемыми налётчиками Альбертом и Владимиром Бахлиными и Андреем Беловым. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 6 февраля.

Потерпевший заявил, что обвиняемые загладили причиненный вред, возместили ущерб. Сторона защиты сначала единогласно поддержала Дамаданова, но, вспомнив, что Владимир Бахлин ранее судим, просила прекратить дело в отношении Альберта Бахлина и Андрея Белова. «Учитывая высокую степень общественной опасности совершенного деяния», Невский районный суд отказал в прекращении уголовного дела из-за примирения сторон и назначил судебное заседание по существу в особом порядке.

30-летнему Альберту Бахлину, его 34-летнему троюродному брату Владимиру Бахлину и их знакомому 35-летнему Андрею Белову вменяют умышленное причинение средней тяжести здоровью и пособничество – статью 112 УК.

В ноябре 2017 года главному медику УФСИН Петербурга Бадрудину Дамаданову нанесли более десяти ударов металлическими прутьями, пробили голову и повредили руки и ноги. Дамаданов благодаря физическому здоровью выкарабкался. Следственный комитет расследовал дело о покушении на убийство по найму, но выпустил фигурантов и переквалифицировал дело на банальное избиение. Прокуратура Петербурга с ним согласилась.