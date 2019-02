Трамп выдвинул Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка.

"Сегодня я имею удовольствие представить моего кандидата на пост президента Всемирного банка господина Дэвида Мэлпаса", – сказал Трамп.

President Trump Announces the United States Candidate for Election as the Next President of the World Bank https://t.co/Fs3nTrcWFj