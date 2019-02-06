В МИД Украины прокомментировали отказ в регистрации российских наблюдателей

Отказ в регистрации россиян наблюдателям на выборах на Украине не противоречит международным обязательствам Киева в сфере выборов, заявила в среду пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

6 февраля миссия БДИПЧ ОБСЕ начала работу на президентских выборах на Украине. По словам главы миссии Питера Тейлера, во время избирательного процесса будут работать 92 наблюдателя и около 750 наблюдателей в день выборов. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, комиссия зарегистрировала более 30 кандидатов.

По словам Зеленко, отказ в регистрации россиян в качестве официальных наблюдателей от иностранных государств или международных организаций на выборах соответствует положениям пункта 8 Копенгагенского документа ОБСЕ. "А также принципу соблюдения суверенитета страны, в которой проводятся выборы, закрепленному в Декларации принципов международного наблюдения за выборами 2005 года, и это не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов", – приводит слова Зеленко агентство УНИАН.

Она добавила, что позиция МИД по вопросу регистрации граждан РФ в качестве наблюдателей на выборах на Украине остается неизменной. "МИД Украины не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций. Это четко указано в письме-приглашении министра иностранных дел Украины Павла Климкина в адрес директора БДИПЧ от 2 января 2019 года", – заявила Зеленко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы, которые запланированы на 31 марта. В Раде Украины предложили принять закон о запрете на участие в выборах наблюдателей из РФ.