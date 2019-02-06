Актёра театра Романа Вюктюка увезли из петербургской гостиницы с переломом носа. Артист рассказал об избиении коллегой

Гастроли московского театра Романа Виктюка прошли в Петербурге с потерями для здоровья. Актёра Александра Дзюбу госпитализировали в Мариинскую больницу после кулуарного конфликта. Врачам пришлось наложить несколько швов пострадавшему.

Как рассказал сам Дзюба на своей странице Instagram, 19 января в коридоре гостиницы «Октябрьская» на Лиговском проспекте на него якобы напал коллега Иван Никульчи. «Избит накануне вечернего спектакля «Саломея». Это была не драка, это было избиение! Бессмысленное, жестокое, без предупреждения, с выпадом из-за угла, в прямом смысле этого слова! Я спросил: «За что?», но в ответ услышал лишь угрозы!», — написал артист.

Дзюбу отвезли в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленную рану теменной области головы, гематомы грудной клетки в районе сердца. Медикам пришлось наложить несколько швов на раны на голове и носу.

По словам Дзюбы, полиция якобы возбудила уголовное дело о нападении. В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти подтвердили полученное заявление пострадавшего. По предварительно информации, полученные травмы оценили как вред здоровью средней степени тяжести. Однако дело ещё не возбуждено, запрошена судебно-медицинская экспертиза.