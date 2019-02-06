Всемирный банк: Украине нужно 100 лет, чтобы выйти на текущий уровень ФРГ

Украине понадобится от 50 лет до 100 лет, чтобы достичь уровня развития европейских стран при сохранении нынешних темпов экономического роста. Об этом говорится в отчете Всемирного банка (ВБ) "Развитие Украины: Прошлое, настоящее и будущее", презентованном 6 февраля в Киеве.

"При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти 100 лет", – говорится в исследовании.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, для достижения текущего уровня доходов Польши Украине может понадобиться около 50 лет. Старший экономист Всемирного банка Карлис Смитс пояснил, что "эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения на Украине и этих странах".

Всемирный банк призвал Украину продолжать реформы в стране, сообщает ТАСС. "Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными", – говорится в исследовании. Экономисты Всемирного банка призвали Украину повышать продуктивности экономики, расширять возможности внешней торговли и укреплять экономические институты.

По данным Всемирного банка, ВВП Украины в 2018 году составил 3,5%. Экономисты ВБ также прогнозировали, что в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.