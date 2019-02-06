Правительство и вооруженные группировки ЦАР подписали мирное соглашение

Президент Центральноафриканской Республики Туадера Фостен-Арканж и представители вооруженных группировок поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране, сообщил комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

"Все завершено. Мы подписали его (соглашение) в Банги", – заявил Шерги агентству РИА Новости.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что, по словам президента ЦАР, первым результатом этого соглашения является прекращение любого насилия в отношении гражданских лиц.

Вместе с тем Шерги поблагодарил Россию за ее роль в переговорах между представителями правительства ЦАР и вооруженными группировками. По его словам, "необходимо отдать должное России" за роль, которую она сыграла в мирных переговорах по ЦАР в Хартуме. Ранее президент ЦАР и вооруженные группировки парафировали мирное соглашение между представителями правительства и 14 вооруженными группировками на переговорах в Хартуме.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами.