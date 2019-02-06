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Власть
06.02.2019 21:25
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«Надо дать дорогу молодым». Вслед за Богдановым из Смольного ушел Романов

Петербургское правительство покинул еще один старейший обитатель дворца Джакомо Кваренги. Заявление по собственному желанию подписано, на официальном сайте объявлена вакансия первого зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Информацию о том, что Андрей Романов после 16 лет работы оставил свой пост, «Фонтанке» подтвердил сам теперь уже бывший чиновник. «Да, действительно. Пришлось. Меняется руководство. Пришли новые руководители, надо дать дорогу молодым начальникам», – сказал он в телефонном разговоре 6 февраля.

По информации «Фонтанки», об уходе Романов заявил 1 февраля, его фотография уже убрана с сайта городской администрации. В соответствующей вкладке говорится о вакантности должности заместителя председателя, отвечающего за взаимодействие с Минобороны. На местах пока остаются зам по хозчасти Александр Шевченко и кураторы направлений МЧС и МВД Олег Лахин и Валерий Белоцерковский.

Возглавляет «митинговый» комитет воспитанная в прокурорской строгости Ольга Аришина. Она сменила другого ветерана Смольного – полковник милиции Леонид Богданов комитет по законности принял к руководству в 2003-м и был уволен врио губернатора Бегловым в декабре 2018-го. 

Новая команда Аришиной, по данным «Фонтанки», пока в стадии формирования. Сменился начальник юридического отдела, теперь интересы Смольного в судах будет представлять Андрей Воробьев. Должность главы «военного» отдела пока свободна.

Среди задач, которые стоят перед комитетом по законности, координация госструктур во время массовых мероприятий, таких как праздник выпускников «Алые паруса», футбольные матчи или парады 9 Мая и в День ВМФ. Частой критике ведомство подвергается из-за двойных стандартов для гражданской позиции: симпатии власти разрешается высказывать на центральных площадках Петербурга, а место оппозиции – на окраине. 

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