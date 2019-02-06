«Загранпаспорт, конечно же, они изъяли». Псковский журналист Светлана Прокопьева отпущена домой после допроса в СК.

Допрос псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую подозревают в оправдании терроризма, продолжится завтра, 7 февраля. Об этом после допроса в региональном управлении СК «Фонтанке» рассказала сама журналистка.

«Из ограничений у меня только обязательство о явке. Загранпаспорт, конечно же, они изъяли, но он всё равно скоро заканчивается, и виз у меня там открытых нет. Изъяли всю технику. Завтра снова на допрос. Сегодня мы закончили около 20 часов. Мы после обыска вымотались. Нам пошли навстречу. Перенесли содержательную часть беседы на завтра», – рассказала Светлана Прокопьева.

Ранее в квартире Прокопьевой прошёл обыск. После чего силовики пришли в офис радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в ноябрьском эфире которой и прозвучали слова журналистки, вызвавшие вопросы силовиков.

Главный редактор радиостанции Максим Костиков объясняет происходящее «командой из Москвы».

«Это первое такое дело в Пскове. Ничего подобного ранее здесь не происходило. В статье Светланы упоминались определенные силовые структуры. Закрутилась большая машина. Убеждён, что это не региональная инициатива», – сказал Костиков «Фонтанке».

Сама Прокопьева считает, что причин возбуждения уголовного дела и претензий надзорных органов к местным СМИ, опубликовавшим её слова, может быть несколько.

«Причин может быть множество. Эмоциональная реакция силовиков, которые рефлектируют по трагедии в Архангельском ФСБ. Я же вслух предположила, что, отчасти, в случившемся могут быть виноваты сами правоохранительные органы. Именно это «предположение» и превратилось в «оправдание терроризма», хотя, конечно, никаким оправданием это не является. Возможно, силовикам нужно закрывать «план по региону». А в Псковской области не так много независимых журналистов, которых в принципе можно привлечь. Это редакция независимой «Псковской губернии», где я работала в своё время. Выбор не очень большой. А после того эфира всё и сложилось», – рассказала Светлана Прокопьева после допроса в СК.

На этом фоне «Эхо Москвы в Пскове» сегодня было оштрафовано на 150 000 рублей за высказывания Прокопьевой в эфире. Решение будет оспорено, т.к. судья не стала рассматривать лингвистические экспертизы, доказывающие отсутствие признаков оправдания экстремизма в словах журналистки, – заявил «Фонтанке» главред псковского «Эха» Максим Костиков.

Завтра в Пскове пройдёт ещё один суд по публикации высказываний Прокопьевой в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове». Штраф может получить «Псковская лента новостей», ресурс, где размещаются расшифровки эфиров местного «Эха». В своём высказывании Прокопьева анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.

Светлана Прокопьева известный в Пскове журналист. Она с 2002 по 2014 год работала в газете «Псковская губерния», в том числе год была главным редактором, исполняла обязанности редактора газеты «Псковская правда», работала региональным корреспондентом BBC в Пскове, сейчас — псковский корреспондент радио «Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов Минюста).