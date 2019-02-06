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06.02.2019 23:08
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Круг замкнулся: налоговая рассказала, как деньги с госконтрактов «Метростроя» оказались в банке Николая Александрова

Накануне примирения с «Метростроем», в результате которого налоговая служба получит от компании 800 млн рублей, фискалы поведали о самом пикантном моменте своей проверки: деньги, ушедшие субподрядчику строителя городской подземки, в итоге оказались в банке, который принадлежит её директору.

Круг замкнулся: налоговая рассказала, как деньги с госконтрактов «Метростроя» оказались в банке Николая Александрова

Николай Александров, фото - Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга прошло третье заседание по иску ОАО «Метрострой» к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Компания пытается оспорить претензии на 788,9 млн рублей. Несмотря на достигнутые договоренности о мировом соглашении, судья узнал версию ФНС, как именно «Метрострой» недоплатил Российской Федерации. 

Судебное заседание  6 февраля проходило без участия представителей компании. (По информации «Фонтанки», именно в этот момент адвокаты «Метростроя» корпели над мировым соглашением, к которому их принудил  Смольный.) Все 40 минут налоговики вели к одной простой мысли: деньги, неправомерно ушедшие с госконтрактов «Метростроя», проделав длинный путь, оказались в банке, который принадлежит Николаю Александрову, генеральному директору этой компании. 

Представители инспекции, которых (как и в прошлый раз) было шестеро, брали слово по очереди. Рассказали: при исполнении госконтракта на обслуживание комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга компания активно привлекала субподрядчика «СУ-121» для содержания нескольких объектов КЗС. Налоговики привели два примера нарушений по завышению объемов выполненных работ. 

Так, в 2014 году «СУ-121» для исполнения своих обязательств отчиталась о трудовых затратах в виде более 800 тыс. часов. Как подсчитали фискалы, обеспечить такой объем могли 270 сотрудников, в то время как по журналу учета посещений на территории дамбы за весь год побывало лишь 50 человек. Еще один пример: исходя из отчетных документов, субподрядчик очищал ряд объектов от снега и льда. Согласно документам, работы проводились не только зимой, но и... летом. 

Другим любопытным фактом налоговики назвали то, что для исполнения контракта «СУ-121» наняла филиал «Метростроя», РЭУ. Получается, строитель городской подземки выступает и заказчиком, и подрядчиком по одним и тем же работам на дамбе. Вспомнили и сотрудничество «Метростроя» и «СУ-121» в части исполнения госконтрактов по петербургскому метро – по документам компания активно участвовала в вывозе грунтов и экологическом сопровождении стройки. 

Как утверждают налоговики, «СУ-121» часть полученного за работы на субподряде у «Метростроя» ушла по двум направлениям: на возведение стадиона компании на Левашовском проспекте и на стройку жилого дома на Зеленина (который еще в прошлом году пресса плотно связала с именем Николая Александрова). Инвестиции в этот проект оценивались в 1 млрд рублей. При этом представитель налоговой отметил, что «СУ-121» часть вырученных средств потратила на векселя «Сбербанка», которые впоследствии оказались у «Метростроя» и были предъявлены им к погашению. Еще часть векселей досталась компании «СМУ-147». 

«Помимо вексельных схем, есть еще и перечисления от «СМУ-147» организациям, подконтрольным члену совета директоров ОАО «Метрострой» Сепитому. Смысл заключается в том, что «СМУ-147» каждый месяц платит за аренду 3000 кв. м офисных площадей компании «Невский корпус». Компания «Интерстройпроект», которая также принадлежит Сепитому, получает денежные средства от «СМУ-147» по проектным работам, порядка 20 млн рублей. И еще есть третье перечисление: когда «СМУ-147» перечисляет на ремонт здания БЦ «Невка» порядка 300 млн рублей, хотя ни одна из компаний, владеющих бизнес-центром, не заказывала ремонт», – рассказывает представитель налоговой.  И добавляет – часть денежных средств обналичивалась через группу приуральских компаний и физических лиц. 

Следующими своими репликами фискалы повесят в зале суда минутную гробовую тишину: все компании, которые участвуют в описанных схемах, держали полученные с госконтрактов «Метростроя» средства в банке «Невастройинвест».

«Примечательно, что все документы именно по указанным работам «СУ-121» подписывает как раз владелец банка и замгенерального директора по финансам «Метростроя» Александров Николай Вадимович, через которого проходят все денежные потоки. Счета они [компании] открыли там счета спустя месяц после его прихода [на свою должность].Он же является руководителем управления «КЗС Метростроя», он же подписывает локальные сметы, которые идут в разрез с другими расчетами, представленными в налоговый орган», – произносит инспектор. 

После этого заявления было предложено объявить перерыв в заседании, потому что приходит информация о ходатайстве «Метростроя»: компания хочет отказаться от оспаривания решения налоговой. Судья Терешнков берет 20-ти минутную паузу, после которой все же решает продолжить заседание: на ходатайстве – подпись Николая Александрова, но отсутствуют печать и законные представители «Метростроя», которые смогли бы подтвердить подлинность документа. Возможно, судья читал материал «Фонтанки» о липовом ходатайстве от имени Алексея Навального. 

Налоговики продолжили выступление еще одним эпизодом из дела «Метростроя» – о сотрудничестве с компанией «Петроком», но сделали это очень скупо, предпочитая называя номера томов дела, в котором есть информация о нарушениях. Судья не настаивал на подробностях. 

Следующее заседание назначено на 11 февраля, но вполне вероятно, что к этому моменту иск  «Метростроя» уже будет отозван из-за подписания мирового соглашения.

Стоит отметить, что главную интригу фискалы все же сохранили, не назвав сумму, осевшую, по их версии, в результате схемы с «СУ-121» на счетах в банке Александрова. Из обрывков разговора инспекторов в коридоре суда, донеслось – цифры могут прозвучать уже на других слушаниях в суде. Например, в рамках уголовного дела. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

Справка:

Проблемы «Метростроя» стали проявляться во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой ветках метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация разрешилась лишь когда городские власти взяли вмешались в ситуацию. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та в свою очередь отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ со стороны городских властей. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней риторика властей изменилась в противоположную сторону: Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новых станции фиолетовой линии к 1 июля.

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