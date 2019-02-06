«Эхо Москвы в Пскове» оспорит штраф в 150 000 рублей за эфир журналистки, обвинённой в оправдании терроризма

Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» оспорит штраф в 150 тысяч рублей за реплику журналистки Светланы Прокопьевой о взрыве в приемной архангельского УФСБ. Об этом «Фонтанке» 6 февраля рассказал главный редактор радиостанции Максим Костиков.

«Сегодня мировой суд назначил нам штраф в 150 000 рублей по части 6 статьи 13.15 КоАП (выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм. – Прим. ред.). Судья Екатерина Ефремова не стала приобщать к делу экспертизу высказывания Светланы Прокопьевой, которую подготовили лингвисты Новгородского университета. Вывод специалистов кафедры филологии простой: признаков оправдания экстремизма в словах журналистки нет, но есть журналистская позиция об общественно-политической ситуации в стране. При этом судья отказала в нашем ходатайстве исключить из дела экспертизу Радиочастотного центра, который нашёл в словах Прокопьевой «оправдание терроризма». Исследование этого документа, которое подготовили лингвисты РГПУ имени Герцена, где доказывается несостоятельность выводов Радиочастотного центра, судья также не стала рассматривать. Решение о штрафе будет обжаловано в ближайшее время», – заявил Костиков.

При этом главред «Эхо Москвы в Пскове» сообщил, что уже обжаловано декабрьское предупреждение «Роскомнадзора» за эфир с участием Прокопьевой. «Мы это делаем, чтобы не потерять лицензию, поскольку второе подобное предупреждение может закончиться прекращением работы радиостанции. Мы будем судиться. Вплоть до ЕСПЧ, если, конечно, к тому времени Россия не выйдет из Совета Европы», – уточнил журналист. По словам Костикова, юристы холдинга «Газпром-медиа», в который входит «Эхо», в курсе ситуации и помогают в её разрешении.

Ранее днём стало известно об обыске в квартире Светланы Прокопьевой как подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма (максимальная санкция статьи 205.2 УК РФ – 7 лет лишения свободы). После чего силовики пришли и в офис радиостанции.

«Это первое такое дело в Пскове. Ничего подобного ранее здесь не происходило. На мой взгляд, это не связано со сменой власти в регионе и вообще с региональной повесткой. В статье Светланы упоминались определенные силовые структуры. Закрутилась большая машина. Убеждён, что это не региональная инициатива. Но кто-то из местных чиновников, кто нас не любит, пытается погреть на этом руки», – добавил главный редактор «Эха Москвы в Пскове» Максим Костиков.

Завтра в Пскове пройдёт ещё один суд по публикации высказываний Прокопьевой в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове». Штраф может получить «Псковская лента новостей», ресурс, где размещаются расшифровки эфиров местного «Эха». В своём высказывании Прокопьева анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.

Светлана Прокопьева известный в Пскове журналист. Она с 2002 по 2014 год работала в газете «Псковская губерния», в том числе год была главным редактором, исполняла обязанности редактора газеты «Псковская правда», работала региональным корреспондентом BBC в Пскове, сейчас — псковский корреспондент радио «Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов Минюста).