«Ваш тайный советник»: Секретные войны СССР — где и как гибли советские солдаты в годы холодной войны

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Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов обсуждают секретные войны СССР на Ближнем Востоке. Почему десятки стран, в которые советское правительство вкладывало деньги, отказались возвращать долги, но Россия все равно должна возвращать свои позиции на великой шахматной доске.

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