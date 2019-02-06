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Тайный Советник
06.02.2019 19:53
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«Ваш тайный советник»: Секретные войны СССР — где и как гибли советские солдаты в годы холодной войны

«Ваш тайный советник»: Секретные войны СССР — где и как гибли советские солдаты в годы холодной войны

Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов обсуждают секретные войны СССР на Ближнем Востоке. Почему десятки стран, в которые советское правительство вкладывало деньги, отказались возвращать долги, но Россия все равно должна возвращать свои позиции на великой шахматной доске. 

Слушайте новый подкаст «Фонтанки» о самых важных публикациях популярного исторического журнала «Ваш тайный советник» – и о том, что по разным причинам не вошло в номер.

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