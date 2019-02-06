Происшествия
Элитная квартира из видео обысков по делу Арашукова исчезла с сайта продавца
Интерьеры элитной петербургской квартиры, мелькавшей на оперативной съемке обысков по делу Арашуковых, исчезли с сайта компании Engel & Völkers 6 февраля.
Корреспондент «Фонтанки» попытался запросить комментарий в компании. Однако после того, как был произнесён адрес «Песочная набережная, 12», трубку сразу повесили.
260 квадратных метров в Петроградском районе оснащены «панорамными видами, кухней с камином, четырьмя спальнями, тремя ванными, просторной террасой». Риелторы оценили жилплощадь в 99 млн рублей.
Без внимания не оставил квартиру и Следственный комитет. Ведомство опубликовало видео под названием «Обыски по делу сенатора Арашукова», где «эксклюзивный и утонченный дизайн» хорошо просматривается.
К настоящему времени члену Совфеда Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». По делу также проходит отец сенатора Рауль Арашуков, ему вменяют хищение газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей. Арашукова-старшего задержали в Петербурге 30 января.
Справка:
По версии следствия, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков (ранее работал в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ОАО «Ставрополькрайгаз») в течение 17 лет выстраивал теневую газовую империю, назначая своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ продажей компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ущерб оценивается почти в 30 млрд рублей, СК не надеется его возместить. Рауль Арашуков не признал вину в организации преступного сообщества и хищениях, назвав информацию следствия новой для него.