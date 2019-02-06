Элитная квартира из видео обысков по делу Арашукова исчезла с сайта продавца

Интерьеры элитной петербургской квартиры, мелькавшей на оперативной съемке обысков по делу Арашуковых, исчезли с сайта компании Engel & Völkers 6 февраля.

Корреспондент «Фонтанки» попытался запросить комментарий в компании. Однако после того, как был произнесён адрес «Песочная набережная, 12», трубку сразу повесили.

260 квадратных метров в Петроградском районе оснащены «панорамными видами, кухней с камином, четырьмя спальнями, тремя ванными, просторной террасой». Риелторы оценили жилплощадь в 99 млн рублей.

Без внимания не оставил квартиру и Следственный комитет. Ведомство опубликовало видео под названием «Обыски по делу сенатора Арашукова», где «эксклюзивный и утонченный дизайн» хорошо просматривается.

К настоящему времени члену Совфеда Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». По делу также проходит отец сенатора Рауль Арашуков, ему вменяют хищение газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей. Арашукова-старшего задержали в Петербурге 30 января.