От «Флоры» до М-11. «Автодор» возглавил строитель петербургской кольцевой

Вячеслав Петушенко, который назначен руководителем госкомпании «Автодор», не чужой для Петербурга человек. В свое время он не без скандалов достроил КАД, теперь может довести до конца М-11.

Вячеслав Петушенко, фото - Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Вячеслав Петушенко 6 февраля сменил Сергея Кельбаха на должности председателя правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Компания отвечает за строительство скоростных платных трасс, и в частности магистрали М-11 «Москва – Петербург». Таким образом, спустя несколько лет Петушенко может опосредованно вернуться в Петербург, который когда-то окольцевал.

Учился и начинал работать Петушенко тоже в Петербурге: после окончания ЛИСИ стал мастером в ленинградском строительном управлении № 4, а с 1988 года начал карьеру в «Лендорстрое», дослужившись в итоге до гендиректора. Впрочем, в информационном поле Петушенко появился в середине нулевых, когда пришел в руководство дирекции по строительству транспортного обхода (ДСТО), в самый разгар сооружения кольцевой автодороги. Незадолго до этого был введен в эксплуатацию участок от Московского шоссе до Большого Обуховского моста, впереди было еще несколько лет стройки и уголовных дел.

Вскоре дорога доползла до крупного скандала, главным фигурантом которого стал основной подрядчик – «Флора». Сначала возникли проблемы на участке в районе Ржевки до Шафировского, где были сорваны сроки, а затем через суд был разорван контракт на участок от Бронки до автодороги Петродворец – Кейкино, где компания даже не начала толком работать. «Флора» переоделась в «Еврострой» и начала судебные тяжбы с заказчиком.

В 2009 году Петушенко возглавил ДСТО, однако скандалы не прекратились и в 2011 году предсказуемо вылились в уголовные дела. По ходу выяснилось, что должностные лица дирекции одновременно являлись учредителями «Ленстройсервиса», субподрядчика «Евростроя». Правда, отдельно упоминалось, что «руководство ДСТО в лице Ермилова В.А. и Петушенко В.П. о выполнении ООО «Ленстройсервис» строительных работ на КАД не знало».

Впоследствии бывший собственник «Флоры» Александр Коростовцев утверждал в своих показаниях, что каждый подрядчик на КАД закладывал 10% от суммы контракта в пользу заказчиков. Кроме того, было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело в связи со «злоупотреблением служебными полномочиями» в отношении уже упоминавшегося Вадима Ермилова (тогда замглавы дирекции) и ведущего специалиста дирекции Андрея Рубежанского: якобы они по завышенным ценам сдавали свои автомобили в аренду представителям «Флоры». В 2013 году убили Адиля Махмудова, который некоторое время был членом совета директоров подрядчика и, как считалось, улаживал сложные взаимоотношения компании с заказчиками.

В 2014 году Петушенко оставил это хлопотное хозяйство и перебрался в Крым, где был назначен на должность замминистра транспорта (его место в ДСТО занял как раз Вадим Ермилов). Задержался там ненадолго — уже в 2015 году покинул новообретенный полуостров и ушел в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), где возглавил ФКУ «Федеральное управление автодорог "Центральная Россия" Росавтодора». В 2018 году назначен заместителем председателя правления «Автодора» по технической политике, а в начале февраля 2019 года и возглавил правление после ухода Сергея Кельбаха.

О причинах увольнения Кельбаха есть несколько теорий — от не сложившихся отношений с новым министром транспорта до срыва сроков сдачи Центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье. Петербуржцев, впрочем, больше интересуют сроки по другому подведомственному компании объекту – трассы М-11 Москва – Петербург, которая строится по концессии с «Магистралью двух столиц».

Все упирается в 7-й участок (от Мясного Бора до бетонки Кировск – Гатчина) и 8-й (от 646-го км до развязки с КАД). Стоимость работ составляет порядка 76,8 млрд рублей, около 56,7 млрд оплачивает ответственный исполнитель в лице как раз «Автодора», остальное — частные инвестиции. «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах со строительством «петербургской» части дороги. Дорожно-строительные и грузовые компании не могли дождаться от генподрядчика ICA оплаты материалов и услуг, с переменным успехом даже пытались устраивать акции протеста.

Еще в середине 2017 года официально высказывалась версия, что строительство уложится в контрактные сроки и движение по всей трассе запустят к концу июня 2018 года. Затем «Автодор» переключился на более расплывчатую формулировку – «до конца 2018 года», хотя даже правительство устами тогдашнего министра транспорта Максима Соколова говорило о рубеже 2018 – 2019-го. Прошлой осенью в процесс вмешалось археологическое наследие Ленобласти, а дедлайн растянулся уже на весь 2019-й. Источник, близкий к генподрядчику, сообщил «Фонтанке», что «общий настрой — на сентябрь».

СПАРК все еще опознает Петушенко как учредителя компании «Стройкомплект», подрядчика печально известного расширения промзоны «Рыбацкое». Договор на 1,5 млрд рублей был заключен весной 2013 года, «Стройкомплект» до этого готовил территорию под завод «Тойота» и ремонтировал дороги в нескольких районах города по небольшим лотам. Закончить предполагалось в 2015 году, однако порядчик запросил увеличение сметы. В итоге Смольный и «Стройкомплект» ушли в суды, а компания, по подсчетам комитета по промышленности, недовыполнила работ на 850 млн рублей. Осенью 2017 года контракт был расторгнут. По данным сайта госзакупок, оплачено работ лишь на 3 млн.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»