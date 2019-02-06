Продажи машин в России резко замедлились. Виновато повышение НДС, из-за которого подорожали автомобили

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2019 года выросли на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано 103 064 штуки, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликованном 6 февраля.

Темпы роста резко замедлились по сравнению с 2018 годом, когда рынок увеличился на 12,8%. Такие результаты не стали неожиданностью для экспертов. «Это положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2 процентных пункта с 1 января», – считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Из-за этого цены на новые автомобили выросли с Нового года в среднем на 1–5%.

По итогам всего 2019 года эксперты ждут небольшого роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей – на 3,6%, или до 1,87 млн штук. Данные петербургского рынка за январь пока не опубликованы. По итогам 2019 года рынок может вырасти на 5%.