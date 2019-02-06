Нет доверия. Амнистия капиталов от Путина интересна только тем, кого уже и так прижали за границей

Идея российских властей об амнистии капиталов в обмен на их возвращение на родину разбивается о суровую действительность. Предложение Владимира Путина продлить ее действие непонятно, ведь те, кто уже попробовал, — обожглись, а тем, кто возвращается вынужденно, и так остается только верить на слово чиновникам.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Продлить срок действия амнистии капиталов еще на год Владимир Путин предложил в среду, 6 февраля, на форуме «Деловая Россия». Нетрудно догадаться, что реальных интересантов этой инициативы там не было, и слова лидера нации были обращены к кому-то другому.

Что вы мчитесь без оглядки?

Это обращение не к тем, кто приходит на заседания «Деловой России» послушать выступления президента, а к тем, о ком, не называя имен, говорит суровая статистика ЦБ РФ. Чистый отток капитала в России за 9 месяцев 2018 года составил $ 32 млрд. А уже за октябрь — всего за месяц — из страны уехало еще $ 10 млрд. Речь идет о сумме в шесть годовых бюджетов Петербурга. Для сравнения: за весь 2017 год отток $ 25 млрд, за 2016-й — $ 18,5 млрд.

Но и 2018 год — не рекорд. Как легко догадаться, он был поставлен в памятном 2014 году – $ 152 млрд. До этого в не менее запомнившемся предпринимателям 2008 году было $ 133,6 млрд. Помнит история и примеры, когда денег в страну ввозилось больше, чем вывозилось, и было это за всю историю наблюдений лишь дважды — в «жирные» 2006 и 2007 годы. Но общее сальдо примерно равно $ 650 млрд. Именно столько – по официальным данным ЦБ РФ — денег было вывезено из России с 1999 года. И именно столько — на кону в игре «амнистия капиталов», в которую уже который год Владимир Путин пытается завлечь капиталистов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов уже привозил в Россию нескольких предпринимателей, поверивших в амнистию. Их единицы. Кому-то и правда повезло. Но есть и примеры того, как после всех полученных гарантий безопасности и закрытия старых дел прокуратура возобновляла расследования, и предприниматели вновь ходили по кабинетам следователей. А ростовского бизнесмена Андрея Каковкина и вовсе задержали прямо в аэропорту по прилете из Лондона. Такие случаи, конечно, не добавляют привлекательности идее амнистии.

«Фонтанка» попросила поразмышлять над тем, почему амнистия не работает и кому она вообще нужна, Сергея Бодрунова, директора Института нового индустриального развития им. Витте. Он хорошо разбирается в этом вопросе и как миллиардер, сколотивший капитал в промышленном секторе, и как экс-глава КЭРППиТ Петербурга, и как ученый-экономист.

«Это коснется только очень узкого круга людей. Большинству же возвращать капиталы в Россию нет никакого смысла хотя бы просто с экономической точки зрения. А таких людей у нас много — начиная от Олега Дерипаски до десятков и сотен тысяч россиян, которые держат порой совсем небольшие деньги за рубежом.

Дело в том, что речь идет не об амнистии как таковой, когда тебе безусловно прощают все, что бы то ни было, и не задают никаких вопросов. Тут предлагается просто довериться органам госвласти — не Владимиру Путину лично, а именно всем органам госвласти.

У нас ведь десятки ведомств, работа которых зачастую заключается не в том, чтобы выполнять свои прямые функции, а в достижении определенных собственных целей. Пока система откатов и вымогательства не будет устранена, доверия добиться не получится.

А доверие — штука серьезная. Она не появляется лишь после какого-то заявления. Это надо создавать годами, отлаживая работу судебной, налоговой системы, принцип работы проверяющих органов. Пока ничего такого не наблюдается».

Солнечные инвестиции

Если вдаваться в подробности, то по факту процесс возврата капитала в экономику России и в Петербург существует и идет почти постоянно. К примеру, за 9 месяцев прошлого года у нас в городе Петростат насчитал 1,8 млрд рублей иностранных инвестиций. С учетом того, что значительная их доля — это деньги наших соотечественников, размещенные за границей, с определенной долей допущения можно признать часть этих инвестиций именно возвратом капитала.

В пользу этой гипотезы говорит, к примеру, то, что около 10% зарегистрированных в Петербурге компаний с иностранным участием базируются на Кипре (835 фирм). Это крупнейшая по числу зарегистрированных в нашем городе иностранных фирм юрисдикция, далеко опережающая вторую по счету Германию (565). На третьем месте — Финляндия (549). Разумеется, многие из немецких и финских инвесторов — настоящие иностранцы. Наверняка есть среди тех, кто рискнул вложиться в Петербург, англичане (381 компания), американцы (343), голландцы (206). Но все же куда больше обычных (на самом деле, конечно, не очень) петербуржцев, которые по тем или иным причинам, разместив деньги за рубежом, предпочли вести свой бизнес здесь.

И уж конечно не верится, что 284 натуральных жителя Британских Виргинских островов, 161 гражданин Белиза и еще с сотню обитателей других, менее известных островов вроде Сент-Китс и Невиса и Маршаловых, действительно поверили в привлекательность петербургского инвестклимата и стали вкладываться тут в недвижимость, промышленность, строительство, транспорт и торговлю.

«Это все наши люди. И дело зачастую не только в сомнительности их капитала. Там гибче корпоративное право, ниже налоги, дешевле займы. В отраслях с низкой маржинальностью, в той же торговле, нередко прибыль можно получить, только работая там, – уверен Сергей Бодрунов. – Просто так отказаться от офшорной юрисдикции нельзя. Это ударит по бизнесу даже без учета коррупционной нагрузки, которая может ожидать капитал по возвращении в Россию».

Еду я на родину

Кроме собственно амнистии капитала Владимир Путин предлагает и другие меры, чтобы заинтересовать соотечественников, которые в свое время вывезли полученные на родине деньги за рубеж. Это, к примеру, зоны с особым налоговым режимом, а также инициатива освободить граждан от уплаты НДФЛ с прибыли от участия в иностранных компаниях при условии, что в 2019 году они перерегистрируют свои компании в российской юрисдикции. Но все это вряд ли будет серьезным стимулом, чтобы вернуться.

«Сейчас эта амнистия и тем более предложения по освобождению от уплаты НДФЛ на возвращенный капитал выглядят как заплатка на очень рваном одеяле. То, что они появляются, не меняет сути дела — одеяло все равно все в дырках, и проблемы остаются, несмотря на заплатки», – говорит Сергей Бодрунов.

«Но, несмотря на все это, в принципе, существует определенная группа людей, для которых сегодняшние инициативы российских властей имеют некий экономический смысл. Это в первую очередь те, кто за последнее время попал под пристальное внимание или ограничения со стороны иностранных органов, контролирующих финансовую сферу. Например, некоторые активы, размещенные в США, возможно, и правда есть смысл сейчас возвращать в Россию даже на тех условиях, которые предлагают наши власти», – заключает эксперт.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»