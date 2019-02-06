«Стихия и бесхозяйственность не могут быть оправданием». После гибели студента от глыбы льда Беглов требует от Минздрава проинспектировать их объекты в Петербурге
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов позвонил главе Минздрава Веронике Скворцовой и попросил ее направить в Северную столицу инспекцию. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.
Причина для обращения в Минздрав — гибель накануне студента Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова от глыбы льда, которая упала на него прямо с крыши вуза. Учебное заведение находится в подчинении министерства здравоохранения.
«Я попросил, чтобы руководитель Минздрава разобралась в ситуации и направила в наш город инспекцию проверить не только этот университет, но и все здания, которые находятся в управлении данным ведомством», – заявил Беглов.
Кроме того, врио главы города позвонгил и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. Его он попросил взять дело погибшего студента под личный контроль.
«В Петербурге огромное количество зданий в собственности федералов. Это их обязанность убирать снег и наледь на крышах. Я призываю всех должностных лиц, ответственных за уборку города, за содержание жилых и административных зданий, в чьей бы собственности они не находились, со всей серьезностью отнестись к сложившейся ситуации. Стихия, погодные аномалии, бесхозяйственность и ограниченность ресурсов не могут быть оправданием, когда речь идет о жизни и здоровье наших жителей», – подчеркнул Беглов.
Он также напомнил, что уже дано поручения для уборки города использовать резервный фонд, а ГИБДД занимается расчисткой улиц от неправильно припаркованного транспорта, который мешает убирать снег.
Справка:
Накануне глыба льда упала с крыши дома № 6 по Аптекарскому проспекту, в результате погиб 23-летний студент Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов. Здание находится на балансе вуза. После этого прокуратура Петербурга решила проверить все крыши федеральных учреждений на Петроградской стороне, а Смольный — проинспектировать вообще все ведомственные здания и федеральные учреждения. Отец погибшего в интервью «Фонтанке» заявил, что прощает виновных в смерти сына.
Это не первый серьезный случай, связанный с падением сосулек, хотя до других трагедий этой зимой больше не доходило. 1 февраля в больницу в тяжелом состоянии доставили девушку, кусок льда пробил ей голову и сломал теменную кость. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне после удара сосульки по голове гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 30 января от падения снега пострадал десятилетний мальчик, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. На Васильевском острове упавшая глыба пробила голову 70-летнему кинооператору на пенсии.