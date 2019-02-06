18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 65.67р
74.77р
22:18 06.02.2019
Расширенный поиск

ЖКХ
06.02.2019 19:48
Печать

Ждите 20 суток, а пока возьмите ленточку: как провалился тест-драйв «горячей линии» по уборке снега в Петербурге

На многоканальный телефон Смольного по уборке улиц не дозвониться, а дорожники заявки принимают, но устранять завалы не спешат и сроков не называют. Единственное чего удалось добиться «Фонтанке» за сутки — ленточки на сугробах.

Ждите 20 суток, а пока возьмите ленточку: как провалился тест-драйв «горячей линии» по уборке снега в Петербурге

На Казанской улице появилась ленточка// Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В редакционную почту ледовыми караванами идут письма со снежными кучами от читателей со всего Петербурга, многие из которых прямо начинаются со слов «помогите». Люди уверяют, что «горячие линии» дорожников и комитета с этим не справляются. «Фонтанка» опытным путем добиться помощи также не смогла. В Смольном рассказали, что уборка может остаться незамеченной, и вообще максимальный срок — 20 дней. И это без снегопадов.

Чтобы проверить качество работы линий «Фонтанка» решила провести наглядный эксперимент: выбрала несколько улиц относительно рядом с редакцией — Верейскую, Ломоносова, переулок Сергея Тюленина и Казанскую. Обстановка там сложная — ни проехать ни пройти, как и в большинстве мест в историческом центре. Фотограф в полдень 5 февраля отснял их первоначальное жуткое состояние, чтобы через сутки, 6 февраля, проконтролировать изменения. 

Но даже передать заявку оказалось отдельной нетривиальной задачей. «Горячая линия» комитета по уборке улиц по многоканальному телефону 576-14-83 постоянно занята. За три часа попасть на оператора, а не на гудки, нам не удалось. На номере дежурной службы комитета – 314-60-13 – та же ситуация. Как выяснилось чуть позже, на первом телефоне всего три оператора, которые на пике обслуживают по 200 звонков, а на втором и вовсе один. И они еще умудряются выслушивать эмоциональные диалоги граждан. Читатели пишут, что не могут дозвониться даже ночью.

Но есть же еще собственные «горячие линии» в дорожных предприятиях, вспомнили мы! За уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах отвечает СПб ГУДП «Центр» – телефон 717-03-71. Попытка – снова занято. И так три часа подряд. Наконец, к 15 часам трубку взяли. Уставшая женщина начала диалог отрывистым: «Слушаю!» Но приняла пакетную заявку на несколько улиц, в конце лишь уточнив: «Тротуар или проезжая часть?» Записали почистить и то, и то. А вот по срокам сориентировать отказалась: «Очень много заявок. В каком порядке они будут выполняться – не могу сказать. В работу передам». С недоверием, но и чувством выполненного долга мы положили трубку и прождали сутки — вполне разумный срок, чтобы рассчитывать на изменения. Тем более что снегопад прекратился, а к уборке привлекаются все имеющиеся силы, как заверял вице-губернатор Бондаренко.

Тут нужно было бы сравнение изменений — было и стало. Но описывать оказалось нечего — к работам спустя 24 часа, похоже, так и не приступили. Только на Казанскую завезли ленточки, чтобы водители не парковались в сугробах — видимо, все-таки готовятся убирать. 

Ждите 20 суток, а пока возьмите ленточку: как провалился тест-драйв «горячей линии» по уборке снега в Петербурге

В Смольном результатам теста особенно не удивились.

- Время устранения жалоб зависит от категории дороги и вида работ, которые необходимо выполнить. В первую очередь выполняются, например, заявки на расчистку остановок и пешеходных переходов, а на уборку снежных куч на магистралях категории Д или Е дорожное предприятие может взять время, – объяснили в комитете по благоустройству.

И объяснили, что с уборкой снега важна внимательность — есть риск её пропустить.

- Снегопады идут каждый день. Нередко бывает такое: поступила заявка – «каша» на тротуаре. Выехали, промели. Человек звонит через какое-то время: «Никто ничего не делал». А мы знаем, что дорожники точно подметали – и фото есть, и показания системы мониторинга, – добавили в комитете. – Предприятия используют все силы, которые у них есть. Если не отрабатывают обращения сразу, то не потому, что ленятся или не хотят слышать жителей, – все обращения обязательно рассматриваются. Просто объем работы огромный. 

К слову, по регламенту полная зачистка автомобильных дорог, а также вывоз снега производится после окончания снегопадов, постепенно, в зависимости от категории дороги. Максимальные сроки, как уточнили в комитете, могут составлять до 20 суток.

Илья Казаков, 

«Фонтанка.Ру»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждите 20 суток, а пока возьмите ленточку: как провалился тест-драйв «горячей линии» по уборке снега в Петербурге

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Полис Групп»
06.02.2019 16:38

Готовность 2 корпуса ЖК «Полис на Неве» превысила 80%

Корпус №2 жилого комплекса «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, находится в высокой стадии готовности.
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
05.02.2019 12:46

12 февраля - круглый стол «Ипотека изменила курс. Что дальше?»

«Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.