Ждите 20 суток, а пока возьмите ленточку: как провалился тест-драйв «горячей линии» по уборке снега в Петербурге

На многоканальный телефон Смольного по уборке улиц не дозвониться, а дорожники заявки принимают, но устранять завалы не спешат и сроков не называют. Единственное чего удалось добиться «Фонтанке» за сутки — ленточки на сугробах.

На Казанской улице появилась ленточка// Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В редакционную почту ледовыми караванами идут письма со снежными кучами от читателей со всего Петербурга, многие из которых прямо начинаются со слов «помогите». Люди уверяют, что «горячие линии» дорожников и комитета с этим не справляются. «Фонтанка» опытным путем добиться помощи также не смогла. В Смольном рассказали, что уборка может остаться незамеченной, и вообще максимальный срок — 20 дней. И это без снегопадов.

Чтобы проверить качество работы линий «Фонтанка» решила провести наглядный эксперимент: выбрала несколько улиц относительно рядом с редакцией — Верейскую, Ломоносова, переулок Сергея Тюленина и Казанскую. Обстановка там сложная — ни проехать ни пройти, как и в большинстве мест в историческом центре. Фотограф в полдень 5 февраля отснял их первоначальное жуткое состояние, чтобы через сутки, 6 февраля, проконтролировать изменения.

Но даже передать заявку оказалось отдельной нетривиальной задачей. «Горячая линия» комитета по уборке улиц по многоканальному телефону 576-14-83 постоянно занята. За три часа попасть на оператора, а не на гудки, нам не удалось. На номере дежурной службы комитета – 314-60-13 – та же ситуация. Как выяснилось чуть позже, на первом телефоне всего три оператора, которые на пике обслуживают по 200 звонков, а на втором и вовсе один. И они еще умудряются выслушивать эмоциональные диалоги граждан. Читатели пишут, что не могут дозвониться даже ночью.

Но есть же еще собственные «горячие линии» в дорожных предприятиях, вспомнили мы! За уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах отвечает СПб ГУДП «Центр» – телефон 717-03-71. Попытка – снова занято. И так три часа подряд. Наконец, к 15 часам трубку взяли. Уставшая женщина начала диалог отрывистым: «Слушаю!» Но приняла пакетную заявку на несколько улиц, в конце лишь уточнив: «Тротуар или проезжая часть?» Записали почистить и то, и то. А вот по срокам сориентировать отказалась: «Очень много заявок. В каком порядке они будут выполняться – не могу сказать. В работу передам». С недоверием, но и чувством выполненного долга мы положили трубку и прождали сутки — вполне разумный срок, чтобы рассчитывать на изменения. Тем более что снегопад прекратился, а к уборке привлекаются все имеющиеся силы, как заверял вице-губернатор Бондаренко.

Тут нужно было бы сравнение изменений — было и стало. Но описывать оказалось нечего — к работам спустя 24 часа, похоже, так и не приступили. Только на Казанскую завезли ленточки, чтобы водители не парковались в сугробах — видимо, все-таки готовятся убирать.

В Смольном результатам теста особенно не удивились.

- Время устранения жалоб зависит от категории дороги и вида работ, которые необходимо выполнить. В первую очередь выполняются, например, заявки на расчистку остановок и пешеходных переходов, а на уборку снежных куч на магистралях категории Д или Е дорожное предприятие может взять время, – объяснили в комитете по благоустройству.

И объяснили, что с уборкой снега важна внимательность — есть риск её пропустить.

- Снегопады идут каждый день. Нередко бывает такое: поступила заявка – «каша» на тротуаре. Выехали, промели. Человек звонит через какое-то время: «Никто ничего не делал». А мы знаем, что дорожники точно подметали – и фото есть, и показания системы мониторинга, – добавили в комитете. – Предприятия используют все силы, которые у них есть. Если не отрабатывают обращения сразу, то не потому, что ленятся или не хотят слышать жителей, – все обращения обязательно рассматриваются. Просто объем работы огромный.

К слову, по регламенту полная зачистка автомобильных дорог, а также вывоз снега производится после окончания снегопадов, постепенно, в зависимости от категории дороги. Максимальные сроки, как уточнили в комитете, могут составлять до 20 суток.

Илья Казаков,

«Фонтанка.Ру»