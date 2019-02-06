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Туризм
06.02.2019 19:44
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Добавят экономики: что выиграет Петербург от перестановок в Ростуризме

Северная столица готова усилить кадрами федеральное агентство по туризму, но взамен ждет помощи с электронными визами и четкой стратегии развития отрасли.

Добавят экономики: что выиграет Петербург от перестановок в Ростуризме

Александр Николаев/Интерпресс

Объявляя от отставке Олега Сафонова с поста руководителя Ростуризма 5 февраля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал понять, что речь не о стандартной кадровой перестановке, а о смене подхода в управлении отраслью. В частности, призвал «правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять средствами» и дал поручения по «кадровому усилению» этой работы. Северная столица готова прийти на помощь премьер-министру, но надеется извлечь свои выгоды от реструктуризации ведомства. Участники петербургского рынка включились в разработку стратегии развития отрасли до 2035 года. А в числе претендентов на пост главы федерального ведомства называют экс-руководителя комитета по туризму Смольного Андрея Мушкарева.

Сама по себе смена главы Ростуризма осталась бы незамеченной, если бы не предшествующее ей переподчинение ведомства. Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, в последние несколько лет федеральное агентство, находящееся в ведении Минкульта, мало влияло на состояние отрасли в Северной столице. 

Сейчас Ростуризм выполняет в основном контролирующие функции, к примеру, ведет единый реестр туроператоров, курирует ассоциацию «Турпомощь». Также оно следило за  классификацией гостиниц в преддверии Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. «С этой точки зрения претензий к Ростуризму нет. Те вопросы, которые были, решались в рабочем порядке», – комментирует заместитель директора Северо-Западного отделения РСТ Павел Румянцев

А вот с задачей по развитию внутреннего и въездного туризма, которую взял на себя при вступлении в должность в 2014 году Олег Сафонов, по мнению участников рынка, он не  справился — во всяком случае, применительно к Северной столице.

«В петербургской повестке больше участвовал Минкульт напрямую. К примеру, через такие историко-культурные проекты, как «Серебряное ожерелье» (туристический маршрут по городам Северо-Запада России — прим.ред.). Привлечением новых гостей Ростуризм тоже не особо занимался, большую активность проявляли городские власти и сами участники рынка», – говорит Павел Румянцев. 

В комитете по развитию туризма Петербурга с такой позицией не согласны. Как сообщила зампредседателя ведомства Нана Гвичия, у Ростуризма были федеральные целевые программы по внутреннему и въездному туризму, но Северная столица не подавала заявки на финансирование, поскольку, в отличие от других регионов, и так могла привлечь инвесторов. Кроме того, Ростуризм курировал работу с китайским рынком, так что стабильный рост турпотока из Поднебесной в немалой степени – его заслуга.

Напомним: по данным комитета, в 2018 году Петербург посетило 800 тысяч китайцев, что на 15 – 20% больше, чем годом ранее. Впрочем, само же ведомство признало, что количество – не всегда означает качество, и теперь думает, как заманить в Петербург более состоятельных и платежеспособных гостей.

Переход Ростуризма в ведение МЭР в сентябре 2018 года и последовавшая отставка его главы заставили рынок заговорить о переменах. Принимая под свое крыло туристическую отрасль, глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал заняться вопросами «неразвитости инфраструктуры» и проблемами с визами, что сразу нашло отклик у петербургских туроператоров и отельеров.

Владельцы гостиниц уже направили в министерство свои предложения по изменению правил их классификации в преддверии чемпионата Европы по футболу в 2020 году, рассказал «Фонтанке» управляющий отелем «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Мы надеемся на упрощение процедуры и либерализацию требований», – пояснил он.

Участники рынка, а также комитет по развитию туризма, получили приглашение  поучаствовать в разработке федеральной Стратегии развития туризма до 2035 года, рассказала  Нана Гвичия. По ее словам, заседание рабочей группы назначено на конец февраля. Ранее Смольный пересчитал туристический поток и выяснил, что принимает в два раза больше гостей, чем полагал раньше, – это вызвало у участников рынка недоумение. По их мнению, Ростуризму следовало бы разработать единую методологию и оценить, сколько туризм реально приносит каждому из регионов, чтобы на основе этого планировать политику и меры поддержки. Экономический базис — это как раз то, чего не хватало Ростуризму под эгидой Минкульта.

Но главный вопрос, который намерен продвигать петербургский рынок, – это введение электронных виз.

«Это единственный реальный способ увеличения зарубежного турпотока, а иностранные туристы наиболее платежеспособны», – комментирует  Юнис Теймурханлы. Решение по данному вопросу принимает МИД. Пока упрощение визового режима произошло лишь для гостей Чемпионата мира по футболу и саммита Всемирной туристской организации. Но участники рынка рассчитывают, что если к усилиям региона добавятся доводы МЭР, подкрепленные экономическими моделями, дело может наконец-то сдвинуться с мертвой точки. 

А вот глава туроператора «Петротур» Игорь Мазулов к кадровым и структурным изменениям в Ростуризме относится скептически. «В туризме правила игры устанавливает рынок. Чем меньше власти лезут в бизнес, тем лучше», – прокомментировал он. Впрочем,  помощь в продвижении туристического потенциала России в целом и ее регионов рынку бы не помешало, отмечает топ-менеджер.

Петербург готов также откликнуться на призыв премьер-министра о «кадровом усилении» туристического ведомства. По информации «Фонтанки», в числе кандидатов на пост главы Ростуризма – экс-рукводитель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

«Я не могу подтверждать или опровергать возможное назначение. Но могу сказать, что сейчас я в Москве», – прокомментировал он вопрос "Фонтанки". В числе других кандидатов СМИ называют бывшего директора «Артека» Алексея Каспржака, замминистра культуры Московской области Надежду Жилкину и губернатора Мурманской области Марину Ковтун. 

Впрочем, не исключено, что чаяния представителей отрасли будет исполнять не Ростуризм, а само Минэконом развития. При ведомстве будет создан департамент туризма, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источник в правительственных кругах. Но тут же добавили: это не означает расформирования Ростуризма — он продолжит работу и сохранит большую часть нынешних полномочий. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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