Бывший директор Музея религии не оправдался за хищение миллионов, но после «семи лет идиотизма» наказан не будет

Санкт-Петербургский горсуд изменил приговор экс-главе Музея истории религии Борису Аракчееву. От условного срока и полумиллионного штрафа его освободили, но вину за бюджетные хищения с него не сняли.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 6 февраля защита Аракчеева опротестовала приговор Октябрьского райсуда, по которому музейный менеджер наказан за присвоение 6 млн рублей.

Борис Аракчеев возглавил Государственный музей истории религии в 2007-м. Через год был заключён контракт на строительство и реконструкцию систем вентиляции музейного здания на Почтамтской улице. На работы было выделено 37 млн рублей. По версии следствия, фактически они стоили меньше, а Аракчеев, его заместитель Галина Сивкова и фактический руководитель ЗАО «СКК Петербург» Роман Жуйков присвоили сэкономленные 6 млн.

Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело в 2010 году. В начале этого года суд назначил Аракчееву 4 года условно и 550 тысяч рублей штрафа, Сивковой и Жуйкову — на полгода и 50 тысяч меньше.

Аракчеев вину не признаёт. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил: оборудование было оплачено по сметам, радует безотказной работой, а «мы семь лет занимались идиотизмом».

Добиться отмены приговора и оправдания для подсудимых защита не смогла. Апелляционная коллегия исключила из решения некоторые доказательства, но на признание виновности Аракчеева, Сивковой и Жуйкова они не повлияли. От наказания их освободили по нереабилитирующему основанию — срок давности по статье 160 УК («Присвоение или растрата») истёк.