К челленджу #небойсямаски в поддержку онкобольных присоединяются пользователи Сети

К челленджу #небойсямаски в поддержку онкобольных людей, который запустил петербургский фонд AdVita, продолжают присоединяться пользователи Всемирной паутины. Среди тех, кто поддержал акцию, не только жители Петербурга.

Фотографии в медицинских масках размещают в своих аккаунтах жители Воронежа и Уфы, Москвы и Ставрополья. Среди них студенты, врачи, педагоги, офисные работники, сотрудники благотворительных организаций и многие другие.

Немало постов и комментариев от людей, которые болеют сейчас или перенесли онкологическое заболевание в прошлом. Они рассказывают о том, как трудно было привыкнуть к новому облику в маске и как часто люди отказывались общаться с ними, опасаясь, что заразятся. Ведь многие считают, что рак заразен. Больше всего людей пугают медицинские маски, которые зачастую носят онкобольные. Но они нужны в первую очередь самим пациентам, чтобы уберечься от инфекций, которым подвержен ослабленный организм.

Напомним, челлендж #небойсямаски стартовал 3 февраля, накануне Всемирного дня борьбы с раком. Он призван побороть предрассудки, что рак – заразен. Акция продлится до 15 февраля включительно – Международного дня детей, больных раком.

Присоединиться к челленджу просто: для этого надо сфотографироваться в медицинской маске и поделиться фото в соцсетях с хештегом #небойсямаски. Вы можете сделать портрет или устроить коллективную фотосессию с друзьями и коллегами на работе.

«Фонд AdVita призывает не бояться людей в маске, а напротив, поддержать их в борьбе против страшной болезни», – призвали в благотворительной организации.