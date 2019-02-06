Происшествия
Из-за сильного запаха газа эвакуировали МФЦ на Народного Ополчения. Этилмеркаптан продолжает отравлять Петербург
Из-за газового зловония прекратил работу МФЦ в Кировском районе Петербурга вечером 6 февраля. Об этом «Фонтанке» сообщили горожане.
В пресс-службе СПБ ГКУ «МФЦ» эвакуацию в учреждении на Народного Ополчения, 101, подтвердили. Работников и клиентов попросили покинуть помещение около шести вечера из-за сильного запаха газа.
В «ПетербургГаз» заявок по данному адресу не поступало, отметили в пресс-службе организации. И добавили, что их сети работают в штатном режиме.
Напомним, в этом районе продолжают устранять зловоние, оставленное накануне ёмкостью из-под этилмеркаптана. Работы затянутся на 7 – 10 дней.
Справка:
Напомним, жалобы на неприятный запах накануне поступали от жителей Красносельского, Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Первыми неладное заметили в Лигово — в этом микрорайоне эвакуировали две школы и медколледж. Позже запах пошел на север. Затем на проспекте Народного Ополчения была обнаружена ёмкость, которая содержала этилмеркаптан. Это вещество, которое придаёт сжиженному газу характерный запах (одорант). Возбуждено дело об административном правонарушении.
Этилмеркаптан особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится ко второму классу опасности. В больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень.