Из-за сильного запаха газа эвакуировали МФЦ на Народного Ополчения. Этилмеркаптан продолжает отравлять Петербург

Из-за газового зловония прекратил работу МФЦ в Кировском районе Петербурга вечером 6 февраля. Об этом «Фонтанке» сообщили горожане.

В пресс-службе СПБ ГКУ «МФЦ» эвакуацию в учреждении на Народного Ополчения, 101, подтвердили. Работников и клиентов попросили покинуть помещение около шести вечера из-за сильного запаха газа.

В «ПетербургГаз» заявок по данному адресу не поступало, отметили в пресс-службе организации. И добавили, что их сети работают в штатном режиме.

Напомним, в этом районе продолжают устранять зловоние, оставленное накануне ёмкостью из-под этилмеркаптана. Работы затянутся на 7 – 10 дней.