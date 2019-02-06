В Петербурге ФСБ задержала сотрудника Российского речного регистра. Его подозревают в получении взятки от владельца плавучего крана

В получении взятки подозревают старшего эксперта петербургского участка Северо-Западного филиала Российского речного регистра. Об этом 6 февраля сообщает Северо-Западное управление СК на транспорте.

Как полагает следствие, 5 февраля сотрудник получил три тысячи долларов от представителя компании-собственника самоходного плавучего крана. За вознаграждение сотрудник речного регистра должен был помочь с внеочередным и доковым освидетельствованием оборудования. Однако услугу специалист оказать не смог, его задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).