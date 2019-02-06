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Финляндия
06.02.2019 18:33
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«Зелёная карта» подешевеет с 15 февраля

С 15 февраля «Зеленая карта» снизится в цене примерно на 13%. Новые тарифы установил Российский союз автостраховщиков.

Если сейчас за автомобильную страховку на легковой автомобиль для выезда за рубеж на 15 дней нужно платить 2830 рублей, то новая стоимость составит 2450 рублей. Годовая «Зеленая карта» обойдётся на 3500 рублей дешевле — 22 240. Тарифы будут действовать до 14 марта.

Напомним, что предыдущие пару месяцев страховка дорожала. Сейчас тариф вернулся на уровень октября 2018 года.

Справка:

«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.


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