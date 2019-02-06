Съезд с КАД в Ломоносов перекрыт — поперек него легла «ГАЗель»

Авария с грузовиком полностью заблокировала съезд с кольцевой автодороги в сторону Ломоносова. Перевернувшийся автомобиль занял всю проезжую часть.

Как сообщают вечером 6 февраля очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в районе 117-го километра внутреннего кольца КАД, на съезде с кольцевой на Краснофлотское шоссе в направлении Ломоносова, опрокинулась грузовая «ГАЗель». При этом машину развернуло поперек проезжей части, перекрыв единственную полосу.

В результате съехать с КАД в этом направлении как со стороны города, так и со стороны Кронштадта невозможно, пока машину не уберут. Пока что, по данным «Яндекс.Пробок», затора в райне места ДТП нет.

Есть ли в аварии пострадавшие, не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.