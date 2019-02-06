«Это уже достопримечательность». На Московском проспекте выросла сосулька с восьмиэтажный дом

Рекордный размер сосульки фиксируют горожане в Московском районе Петербурга. Наледь растянулась на весь восьмиэтажный дом — от крыши почти до первого этажа.

Фото с ледяным наростом на стене 86-го дома на Московском проспекте публикуют в социальных сетях очевидцы 6 февраля. Жители многоэтажки уверяют, что глыба свисает прямо над входом в парадную.

«Это уже достопримечательность! Сосулька в длину с дом», — пишут горожане.

В производственном участке № 5 «Жилкомсервиса № 1 Московского района» отметили, что сегодня сообщений о рекордных ледяных наростах по данному адресу не поступало. Коммунальщики пообещали «Фонтанке» «выйти в поле» и проверить существование угрозы.