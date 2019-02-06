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Город
06.02.2019 18:22
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«Это уже достопримечательность». На Московском проспекте выросла сосулька с восьмиэтажный дом

Рекордный размер сосульки фиксируют горожане в Московском районе Петербурга. Наледь растянулась на весь восьмиэтажный дом — от крыши почти до первого этажа.

Фото с ледяным наростом на стене 86-го дома на Московском проспекте публикуют в социальных сетях очевидцы 6 февраля. Жители многоэтажки уверяют, что глыба свисает прямо над входом в парадную.

«Это уже достопримечательность! Сосулька в длину с дом», — пишут горожане.

 

В производственном участке № 5 «Жилкомсервиса № 1 Московского района» отметили, что сегодня сообщений о рекордных ледяных наростах по данному адресу не поступало. Коммунальщики пообещали «Фонтанке» «выйти в поле» и проверить существование угрозы.

Справка:

Накануне глыба льда упала с крыши дома № 6 по Аптекарскому проспекту, в результате погиб 23-летний студент Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов. Здание находится на балансе вуза. После этого прокуратура Петербурга решила проверить все крыши федеральных учреждений на Петроградской стороне, а Смольный — проинспектировать вообще все ведомственные здания и федеральные учреждения. Отец погибшего в интервью «Фонтанке» заявил, что прощает виновных в смерти сына. 

Это не первый серьезный случай, связанный с падением сосулек, хотя до других трагедий этой зимой больше не доходило. 1 февраля в больницу в тяжелом состоянии доставили девушку, кусок льда пробил ей голову и сломал теменную кость. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне после удара сосульки по голове гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 30 января от падения снега пострадал десятилетний мальчик, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. На Васильевском острове упавшая глыба пробила голову 70-летнему кинооператору на пенсии.

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