Голодными (не)оставят. Как районы выполняют распоряжение Беглова помочь пострадавшим от наледи

Если вы пострадали от гололеда и сходить в магазин за продуктами самим - никак, а больше некому, то хорошо бы вам быть пенсионером, причем необеспеченным (со справкой) и инвалидом. В каком районе "Фонтанка" нашла человеколюбие социальных работников.

Сергей Янин/Интерпресс

Четвертого февраля врио губернатора Александр Беглов на совещании с членами правительства дал поручение районным социальным службам оказывать оперативную помощь всем горожанам, которые получили травмы от гололеда. И даже в доставке продуктов. Для чиновников на местах это оказалось сюрпризом, который они узнавали только от корреспондента «Фонтанки». Содействовать готовы не все и не всем.

Но если вы пожилой льготник, во всех районах города в социальных центрах вам предложат помощь (и работа эта налажена не один год). Правда, 5 – 10 дней придется подождать. А вот если вы моложе, то шансы дождаться заявленной помощи от властей – дело случая, зависящего от района проживания и упоминания в разговоре имени градоначальника. Мы провели эксперимент и выяснили: оказать содействие немедленно выразили готовность жителям Адмиралтейского, Василеостровского, Приморского и Центрального районов, остальным горожанам сначала надо собрать справки.

В Адмиралтейском районе, куда за помощью для пострадавшего родственника в связи с заявленным обещанием помощи обратился корреспондент, в ситуации разобрались не сразу. В комплексном центре соцобслуживания пояснили, что услуги помощи предназначены для пожилых и инвалидов, помощь для одиноких пострадавших, но трудоспособного возраста, пока не предусмотрена: «В связи с гололедом на сегодняшний момент никакого нового порядка еще нет». На замечание про распоряжение губернатора сотрудник центра с оттенком недоверия предположил, что «это по телевизору говорят». Но нашего пострадавшего не оставили куковать в гипсе голодным: уже после окончания рабочего дня из администрации перезвонила приветливая сотрудница по имени Илона. Она предложила: пострадавший озвучивает список необходимого, ценовую категорию и максимальную сумму, которую готов потратить. Ему доставят заказанное на дом, оплата — по чекам. Но на встречу подобным образом готовы отнюдь не везде.

В комплексном центре социального обслуживания Выборгского района сразу предупредили, что на такого рода помощь имеют право только инвалиды и люди пенсионного возраста. Ничего нового — подобная соцслужба работает в Петербурге давно, горожане льготных категорий и раньше могли ей воспользоваться. В этом случае сотрудник выезжает на дом для сверки документов, заключается договор. Оформление, как объяснили, займет около недели.

Чиновники предупредили, что помощь – платная, рассчитывается по тарифу в зависимости от количества необходимых услуг и размера пенсии. Если доход ниже полутора прожиточных минимумов — денег не берут. Правда, чтобы необходимость ковылять до магазина отпала, пострадавшего на гололеде сначала должны признать нуждающимся. Корреспондента успокоили — такими, как правило, признают всех. На вопрос, можно ли закупать продукты на свои средства, получив от города только курьера, отметили, что «такой порядок не предусмотрен».

В аналогичной службе Калининского района, куда «Фонтанку» направили со словами «они вам все объяснят», сначала попросили оставить заявку. Через день-два, по словам сотрудника центра, следует ожидать звонка заведующей, с которой предстоит согласовать время выхода соцработника на дом для заключения договора. В этом районе помощь также требовалась пенсионеру, поэтому никаких препятствий не последовало. Но придется набраться терпения – от заявки до непосредственного получения услуги проходит, как правило, 10 дней.

Работник сектора организации адресной социальной помощи Василеостровского района первым делом поинтересовалась, кто, где и когда получил травму. Через 10 минут корреспонденту перезвонил сотрудник комплексного центра, рассказав уже знакомую схему оформления соцуслуг. При этом подчеркнули: если человек сидит сейчас дома голодный, продукты ему принесут сегодня, не дожидаясь оформления бумаг.

В Кировском районе с ходу отказывать в помощи 30-летней одинокой жертве гололеда не стали, просто переадресовали к заместителю начальника. Связаться с ним не удалось.

Помощь выразили готовность оказать в центре соцзащиты Колпинского района. На уточнение, что пострадавший не инвалид и не пенсионер, сотрудник ответил, что доставка продуктов на дом возможна и в этом случае. Для молодых услуга платная, ценник зависит от уровня дохода семьи, проживающей с пострадавшим, или от его собственного дохода, если он живет в одиночестве. Обязательное условие: он должен быть признан нуждающимся. В остальном схема не отличается от «пенсионной»: заключение договора, разработка индивидуальной программы необходимых услуг. С момента обращения до получения помощи придется ждать порядка 10 дней.

Распоряжение врио губернатора так и не дошло до центра обслуживания на дому Красногвардейского района. Сотрудница вежливо рассказала, что помощь оказывается исключительно инвалидам и пенсионерам. На вопрос о содействии молодому потерпевшему лишь развели руками. «Ну, я не знаю, что он (градоначальник) имел в виду, – вздохнули на том конце провода. – Пока ясного ответа ни у кого не получила, для меня это новость». Общение завершилось диктовкой номера представителя больного и обещанием перезвонить, как только выяснят суть поручения Александра Беглова.

В Красносельском районе сотрудница комплексного центра первым делом поинтересовалась: «Он пенсионер?» Получив отрицательный ответ, госслужащая заключила: «Тогда никак». Корреспондент просветил собеседника, рассказав о том, что помощь всем жертвам гололеда официально, вслух пообещал «сам». «У нас такого документа не было», – отрезали в ответ.

Чиновники Кронштадтского района сразу переадресовали к замначальника консультационного центра. Но по указанному номеру трубку никто не брал почти полдня. Правда, нашелся чиновник, который заверил: при необходимости любой житель Кронштадта может круглосуточно обратиться по телефону 311-20-16, где ему дадут необходимую консультацию (телефон дежурного помощника главы администрации района).

Паузу для выяснения подробностей распоряжения градоначальника и шансов пострадавшего на гололеде непенсионного возраста сидеть в компании с пустым холодильником попросили чиновники Курортного района. Сотрудник центра соцзащиты перезвонил оперативно, попросил контакты пострадавшего, уточнил список необходимых документов, в том числе справки от врача.

В Московском районе «Фонтанка» попала под настоящий допрос. Помощь 30-летней жертве погоды здесь не положена. «Доставка продуктов на дом это только для пожилых может быть оформлена», – пояснила работница, засыпав градом вопросов. Наибольший интерес вызвало сообщение, что пострадавший — одинокий человек. После рассказа о заявлении Беглова предположила: «Такое распоряжение, может, еще будет доведено до нашего сведения, потому что соцработники ориентированы на одиноких пожилых людей». Но через пару часов раздался звонок и просьба продиктовать телефон потенциального получателя услуг.

Жители Невского района так же получат помощь выборочно. Сотрудник центра соцобслуживания, прерывая разговор натяжными вздохами, робкий вопрос о временном содействии припечатала: «Ну, он же у вас не получает пенсию!» И перевела разговор на коллегу, который своим отказом окончательно разрушил надежды не оставить одинокого пострадавшего голодным.

«А почему вы нам звоните?» – таким вопросом встретили звонок в отделе соцзащиты Петродворцового района. После разъяснений про поручение градоначальника уточнили: «Это надо все-таки в администрацию района позвонить или в комплексный центр». В последнем корреспонденту вежливо объяснили — структура работает только с льготникакми.

В Приморском районе мы тоже искали содействия жертве плохо убранного города. В профильном отделе сразу предложили приехать с документами для заключения договора или принять сотрудника на дому. Можно было выбрать: получить продукты за счет города или помощь в организации их доставки. По крайней мере, пенсионеры и инвалиды района, судя по всему, голодными не останутся: в этот же день корреспонденту перезвонили сначала руководитель службы, а затем из отдела социального обслуживания — убедиться, что вопрос решен. Дополнительно сотрудница попросила рассказать о характере полученной травмы, чтобы в зависимости от нее и при необходимости подобрать сопровождающего.

Жителям Пушкинского района для получения помощи доставки еды на дом придется преодолеть ряд бюрократических барьеров. «Он (пострадавший от гололеда) должен быть признан нуждающимся в социальном обслуживании, услуги как таковой отдельно нет», – подчеркнула госслужащая. Объяснили, что в зависимости от категории будет разработана индивидуальная программа. Рассмотрение прошения занимает пять дней.

Почти улыбнулась удача молодой жертве некачественной уборки города в отделе социальной защиты Петроградского района, работник которого подтвердил, что содействие по доставке на дом продуктов в связи с травмой оказывают любому горожанину. Но в комплексном центре, куда журналиста направили узнавать подробности, расстроили. Если не пенсионер и не инвалид, обращение не по адресу.

Под конец рабочего дня во Фрунзенском районе на звонок «Фонтанки» ответили лишь в приемной отдела соцзашиты. Сотрудник попросил контактный телефон и обнадежил – перезвонят утром. Но к моменту выхода материала – 12:30 – отклика не было.

Не увидели трудностей с содействием в доставке продуктов для справившей 30-летие жертвы снегопада в Центральном районе. Попытку связаться по оставленному номеру в этот же день предприняла замдиректора комплексного центра соцобслуживания Наталья Гусева, которая позднее прислала СМС с просьбой перезвонить, если еще нужна помощь. Корреспондент мысленно порадовался за жителей парадного Петербурга — голодными из-за зимних травм они, скорее всего, не останутся.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»